Чем заняться на фестивале «Архстояние» в этом году? Инструкция из 8 пунктов

С 26 по 28 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» традиционно пройдет международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» . Рассказываем, что ждёт гостей фестиваля и что обязательно нужно сделать на «Архстоянии» в этом году.

1 Cтать частью коллективного «Мы»

В этом году Никола-Ленивец обращается к коллективному «мы». Сообщества, сформировавшиеся вокруг арт-деревни — от волонтеров и дачников до бёрнеров и фанатов электронной музыки — и взаимодействия между ними станут основной зоной исследования «Архстояния»-2024.

Пространство фестиваля будет устроено как приключенческий квест, где каждая группа, несущая особую культуру, найдет свое место и сможет коммуницировать через искусство, архитектуру, музыку и театр.

Архстояние-2024 Когда? 26-28 июля Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область Билеты и подробности программы ищите здесь (будьте внимательны: осталось всего несколько дней до закрытия онлайн-продажи билетов).

2 Посетить баню-форум

Один из хедлайнеров нынешнего «Архстояния» – легендарный Николай Полисский, художник и основатель арт-парка Никола-Ленивец. Он представит новый арт-объект «Баня-форум» — собранный из орешника, липы и хвои павильон, совмещающий в себе баню и лекторий.

Внешне объект напоминает античные руины, если бы античность зародилась в русской деревне. Подобно форуму, древние термы всегда были центром общественной жизни и собраний, где решались любые вопросы. В русской же бане, как известно, все равны, поэтому «Баня-форум» станет новым местом силы Никола-Ленивца и точкой встреч совершенно разных людей.

Во время лекций благодаря печам внутри будут поддерживать разную температуру – от слегка теплой до банной. Стены «Бани-форума», как и в ее первой версии, будут прозрачными. Можно зайти внутрь и стать участником зрительского перформанса, а можно наблюдать снаружи за спектаклем в декорациях натопленной парной.

3 Найти общий язык с природой в Домах Земли

Второй хедлайнер фестиваля в этом году – Андрей Сяйлев, который представит сразу три арт-объекта для общения с природой. В арт-парке вырастут три башни – «Инсекто-фаланстер», «Птичья колокольня» и «Театр природы». Объединенные под названием «Дома Земли», они станут местом, где можно будет понаблюдать за жизнью пчел, найти общий язык с птицами и погрузиться в тихий мир растений.

Внешне постройки представляют собой коллаж артефактов — они собраны из осколков городской и сельской бытовой среды и ветхих элементов деревянного зодчества, выброшенных за ненадобностью и собранных волонтерами в разных регионах страны.

«Врастая» в ландшафт Никола-Ленивца среди леса, арт-объекты образуют своеобразную «лесную архитектуру», дополненную специальным саунд-артом – башни будут окутаны звуками пения местных птиц и жужжанием пчел, усиленным микрофонами.

Эскиз арт-объекта «Птичья колокольня» Фото: Иллюстрация предоставлена пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

4 Пуститься в аудио-путешествие

Насыщенная музыкальная программа – такая же неотъемлемая составляющая «Архстояния», как ландшафтные объекты и перформансы. На фестивале традиционно будут действовать пять музыкальных сцен в разных точках арт-парка: от громадной поляны, освещенной отблесками пламени, до соснового бора и березовой рощи. У каждой сцены своя программа и жанровая тематика, от этнорейва до мечтательной поп-музыки. Например, на Главной сцене от титульного партнера фестиваля – банка для предпринимателей и предприятий Точка – яркий и разносторонний лайнап построен так, чтобы он и изменил представление о современной российской музыке, и помог измениться зрителю. Здесь выступят: Zoloto, Хадн дадн, Наадя, Mirèle, Oligarkh, passmurny и другие.

Другими музыкальными точками притяжения на «Архстоянии» станут огненная сцена «Будем как искры, будем как солнце», «Акустика у Ротонды», сцена-трансформер Mebius и Leveldva Chillrave. Среди исполнителей также будут: Юрий Квятковский, Элли на маковом поле, Asenssia, летяга, Дарья Виардо, Бонд с кнопкой, внимание брусника!, аннушкаа, Kasha, Залпом, Йоко, ГОСТ Звук 4х4, Leveldva.

А премьера этого года — совместный трек композитора нео-романтика Николы Мельникова и диджея, продюсера электронной музыки Biicla, записанный специально к «Архстоянию».

Архивное фото / «Архстояние»-2023 Фото: Фото предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

5 Остановить фестиваль на три минуты

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Любых посетителей «Архстояния» в этом году приглашают присоединиться к проекту «МЫ – коллективные действия». Одно из таких коллективных действий — «3 минуты созерцания».

Как присоединиться? Заведите будильник на 15:00 27 июня. И когда он прозвенит, в какой точке Никола-Ленивца вы бы ни находились – остановитесь. И просто молча посмотрите вокруг, впитывая в себя каждую деталь. Чем больше гостей фестиваля примут участие, тем лучше получится замедлить время и поставить фестиваль на паузу, чтобы по достоинству оценить момент «здесь и сейчас».

Можно стать частью любого другого коллективного действия или даже придумать своё. Так, гости фестиваля планируют вместе прокричаться на склоне с видом на «Маяк», искупаться ночью в реке Угра, бесшумно станцевать под музыку в светящихся наушниках у «Ротонды» и пройти театральный тренинг на раскрепощение.

«Маяк» – один из знаковых и самых узнаваемых арт-объектов Никола-Ленивца – стоит на излучине Угры. Фото: Юлия Федорова / фотохостинг Russian Traveler

6 Попасть в зону тишины, заглянуть в арт-ульи и многое другое

Уже второй год подряд «Архстояние» вскрывает культурный капитал регионов и дает слово абсолютно разным творческим институциям со всей страны. Также впервые на «Архстоянии» будут работать кэмпы — места встреч для сообществ, объединенных одним делом, от творчества и музыки до саморазвития и любви к природе.

Так, в рамках проектов культурных институций можно будет познакомиться с образом жизни волжанина-гедониста, научиться рисовать метафорические автопортреты в различных техниках, поиграть в перформативную игру с художниками Большого Урала и посетить галерею, построенную из коробок из-под бананов.

А в программу кэмпов входят мифы и легенды Никола-Ленивца, спрятанные по всей территории парка, рисование с натуры вместе с «Кружком рисования», зона тишины от арт-группы «Киоск», интерактивные инсталляции от студентов Школы Родченко, арт-ульи на импровизированной пасеке от сообщества «Глубина» и многое другое.

Архивное фото / «Архстояние»-2023 Фото: Фото предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

7 Поучаствовать в театральном перформансе

И не в одном! Перформативная программа «Архстояния» состоит из трех представлений, во время которых гости фестиваля смогут исследовать себя сегодняшнего и будущего, пространство вокруг и всех, кто его населяет.

Так, у «Домов Земли» состоится показ проекта «Сонастройки» режиссера Аси Литвиновой, состоящего из трех партиципаторных перформансов – в процессе можно будет сократить дистанцию с природой и научиться общаться с животными и растениями. Режиссер и медиа-художник Габбилен Галычев представит междисциплинарный перформанс «Прекрасное далёко» о связи поколений. А в рамках трехдневной лаборатории «Комнаты исследования: найти своих», придуманной и воплощенной режиссером Сашей Никитиной и драматургом Элиной Петровой, участники будут исследовать себя и пространство вокруг с помощью театральных практик, а после отправятся в перформативное шествие по парку.

Архивное фото / «Архстояние»-2023 Фото: Фото предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

8 Навестить арт-объекты прошлых лет

Никола-Ленивец – это целая коллекция произведений современного искусства и архитектуры, которая выставлена в живописном природном ландшафте. Все арт-объекты специально созданы для парка за последние 18 лет Николаем Полисским и участниками фестивалей «Архстояние». Арт-объекты разбросаны по всей территории Никола-Ленивца — одни прячутся за следующим поворотом или на ближайшей поляне, а чтобы добраться до других, придется отправляться в часовой поход. Но все они этого стоят.

Почувствуйте себя детьми на «Скорой тропе», выпейте чего-нибудь в «Баре-горизонте», наслаждаясь видами свысока, постучитесь в одну из множества дверей «Ротонды», проберитесь через «Непроходимую чащу», залезьте по деревянным перекладинам на «Маяк» или отдохните в тени громадного «Бобура». Обойти все арт-объекты за пару дней – почти невыполнимая миссия, но мы верим, что для заряженных вдохновением гостей «Архстояния», как для той собаки, семь верст не крюк.

«Бобур»

А между делом можно послушать лекции по культуре и искусству. Программа лектория на фестивале в этом году будет посвящена феномену сообществ, понять который невозможно без местоимений «я» и «они». Лекции об устной памяти и экспериментальной жилой архитектуре будут соседствовать с мастер-классом по свободному движению и коллективной читкой по ролям, организованных совместно со школой актерского мастерства Gogolschool.

Две площадки лектория — «Шатер-сфера» и «Баня-форум» будут отличаться по атмосфере. Первая будет располагать к движению и общению, а вторая — к замедлению и погружению в себя.