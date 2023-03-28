Чем заняться в апреле в игорной зоне «Красная Поляна»?

Красная Поляна – это не только про горнолыжные курорты, походы и головокружительные пейзажи. Тем, кто любит яркие шоу, красок впечатлениям помогут добавить музыкальные концерты, театральные представления и другие форматы вечернего досуга. Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала развлекательную программу на апрель – рассказываем, что ждёт туристов.

Одно из самых ожидаемых событий грядущего месяца в игорной зоне «Красная Поляна» – выступление Ольги Бузовой. Шоу «Вот она Я!» состоится 22 апреля на большой сцене RED ARENA. Стоимость билетов от 1500 рублей, однако организаторы рекомендуют покупать билеты заранее: ожидается солд-аут.

Самая обсуждаемая и популярная дива на ТВ и интернет-просторах в России создала не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с выразительной хореографией, световыми и видео инсталляциями. Шоу «Вот она Я!» – супер масштабное представление, где каждый зритель станет героем и перенесется в мир, где живет чистая и светлая энергия. По словам организаторов, эта история приятно шокирует поклонников Ольги Бузовой и напомнит всем, что самое важное на свете — любовь.

Билеты на концерты в RED ARENA на официальном сайте.

Единственный театр в горах – театр «В игре» в этом месяце покажет спектакль «Ночь её откровений». Жанр постановки — авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом или детективная история, которая заканчивается самым неожиданным образом. Главные роли исполняют очаровательная Лиза Арзамасова и российский актёр театра и кино Игорь Лифанов.

Молодая талантливая актриса снялась почти в сорока кинокартинах, но зрителям больше всего запомнилась по сериалу «Папины дочки». Игорь Лифанов широкую известность получил после роли в сериале «Бандитский Петербург».

Билеты в театр «В игре»

Также в апреле в игорной зоне «Красная Поляна» пройдет концерт Артема Качера, «Женский стендап» и традиционная весенняя серия турниров Sochi Poker Festival:

14 апреля – Женский стендап в RED ARENA. Девушки откровенно высмеивают стереотипы семейной жизни. В юмористической форме рассказывают, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами. В этот вечер на сцене: Варвара Щербакова, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Саша Муратова, Карина Мейханаджян, Маргарита Родина, Сауле Юсупова, Белла Малу.

20-30 апреля – весенняя серия турниров Sochi Poker Festival. В рамках фестиваля пройдет 63 ивента, включая 33 кубковых турнира и шесть видов покерных игр. По традиции, также состоятся прямые ТВ-трансляции турнира.

Каждый день – специальное предложение «Новичкам везет!» При первом визите гости получают баллы на игру, билеты на розыгрыши с призовым фондом от 70 000 до 500 000 рублей, приветственный напиток в баре. Подробные условия можно узнать при регистрации карты гостя в игорной зоне «Красная Поляна»: в казино «Бумеранг», «Казино Сочи» или в зале игровых автоматов «Бонус Slots».