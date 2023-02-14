Чем заняться в горах Сочи зимой?

Такой вопрос часто возникает у тех, кто еще не умеет кататься на лыжах или сноуборде, но хотел бы провести время в горах. Рассказываем, почему поехать однозначно стоит. Во-первых, можно наконец-то научиться серфить горнолыжные трассы: здесь для этого есть и школы с опытными инструкторами, и учебные пологие склоны, и прокат необходимого оборудования. Но и кроме этого в сочинских горах много возможностей для яркого и интересного отдыха. Скучно точно не будет!

Подвесные мосты на Роза Пик

На живописной смотровой площадке Роза Пик работают подвесные мосты. Все, кто поднялся на отметку 2320 метров над уровнем моря могут пощекотать себе нервы, пройдя прямо над горным ущельем по деревянному мосту. Зимой как правило работает только малый мост протяженностью 70 метров. Всего их три, один из которых – «стеклянный». Летом можно «прогуляться над пропастью» по всем мостам. Здесь также находится и еще один экстремальный аттракцион — высокогорные качели, на которых можно взлететь прямо к облакам, они здесь очень близко…

Родельбан в Горной Олимпийской деревне

Любимое развлечение гостей альпийских курортов есть и в горах Сочи. Это родельбан – сани, оборудованные ручным тормозом, контролем скорости и сближения, автоматическим подъемом на точку старта. Рельсовый трек имеет три кольца-виража. Родельбан на «Роза Хутор» работает и в вечернее время с многоцветной анимированной подсветкой из сотен ламп! Гости курорта обожают крутить виражи на родельбане в окружении горных ландшафтов.

Хаски Хутор на 1050

Можно покататься не только на горных лыжах или сноуборде, но и, например, собачьих упряжках или тюбинге! В районе Верхнего озера курорта «Роза Хутор» на высоте 1050 метров работает Хаски Хутор, где гостей ждут взрослые и юные представители северных ездовых собак, таинственные рассказы народов севера, легенды шамана, истории происхождения этой породы

Шишин двор

Узнать о том, как жили первые русские поселенцы в горах Кавказа на этнохуторе «Шишин двор». Он расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на склоне горы Аибга. Свое название он получил в честь создателей – потомков русских поселенцев семьи Шишиных.



Благодаря главе семейства Ананию Васильевичу, известному знатоку горских архитектурных приемов и культуры, было воссоздано традиционное жилище и быт первых русских переселенцев. Здесь можно пообщаться с домашними животными, отведать сыра, который производят на хуторе. Еще туристы могут попробовать вкуснейший горный мед, свежеиспеченные пироги с сыром, аджику и другие специалитеты. Здесь также предлагают совершить прогулку с пастухами в горы, покормить и поиграть с козлятами.

Этнопарк «Моя Россия»

На «Роза Хутор» работает интерактивный этнопарк «Моя Россия». На территории в 3,3 га расположено 11 тематических зданий, выстроенных в архитектуре российских регионов. Выставки, которые здесь проходят, иллюстрируют историю, быт и развлечения разных народов нашей страны. Прогулявшись по парку можно совершить яркое путешествие по России – от Кавказских гор до загадочной Бурятии. В этнопарке есть бутик-отели, работают рестораны и кафе.

Роза Холл

Многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл», это современная площадка, отвечающая мировым стандартам. Это самый большой конгресс-центр и концертный зал в горном кластере. Два зала вместимостью до 3000 человек, арт-кафе, буфет, 7 VIP лож и переговорные комнаты позволяют реализовать мероприятия любого масштаба. Здесь всегда насыщенная концертная программа и практически каждую неделю выступают известные российские артисты.

Все фото предоставлены: пресс-служба курорта Роза Хутор