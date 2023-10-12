Чем заняться в Красной Поляне осенью?

Практические советы для тех, кто собирается посетить горы в межсезонье. Игорная зона «Красная Поляна» выпустила специальные предложения для всех туристов.

Понятие «низкий сезон» в Красной Поляне перестало существовать: круглый год в горы приезжает много туристов и фрилансеров. Тем не менее при высоком спросе хорошая традиция осталась: гостиницы продолжают предлагать в межсезонье выгодные тарифы на проживание. В этом плане стоит обратить внимание на апарт-отель «Бонус».

До 15 декабря здесь можно забронировать со скидкой 10%. И уже сейчас есть возможность сэкономить на бронировании номера на период зимнего горнолыжного сезона. В апартаментах есть полноценная кухня, а значит завтракать и ужинать вы сможете в номере. В пяти минутах ходьбы от апарт-отеля находятся главные достопримечательности и главная канатная дорога.

Погода в горах меняется очень часто, поэтому с собой обязательно нужно взять теплые и непромокаемые вещи. Дожди могут сильно скорректировать ваши планы на отдых. Но расстраиваться не стоит, потому что концерты и шоу-программы в игорной зоне «Красная Поляна» проходят каждую неделю в течение всего года. И на эти выступления – вход свободный! Единственное условие: при себе необходимо иметь оригинал паспорта для регистрации карты гостя (18+).

Например, в октябре у вас есть возможность бесплатно попасть на концерт Triangle Sun – это известный проект, который знают и любят ценители качественной электроники во всем мире. Triangle Sun завоевал Ибицу, приняв участие в фестивале Café del Mar.

А 14 октября Александр Князев выступит в казино «Бумеранг». Вход свободный. Свободный он и на посещение концерта Александр Шоуа и группы «НЕПАРА»: выступление состоится 26 октября в «Казино Сочи».

Еще один сценарий для прекрасных выходных в Красной Поляне – отправиться в гастрономический поход. Рекомендуем обратить внимание на ресторан Brunello: здесь смело можно сочетать знакомство с высокой и локальной кухней. Недаром именно этот ресторан удостоили национальной премии «Пальмовая ветвь» за развитие высокой кухни на юге России.

Еще один подходящий ресторан для приятных вкусных впечатлений – ресторан «Бумеранг», расположенный на Роза Хутор. Преимущество этой локации в том, что здесь вы можете устроить трапезу абсолютно в любое время суток: 24/7. При этом действует специальное осеннее предложение. Соотношение цена-качество тоже радуют.