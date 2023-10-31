Чем заняться в Красной Поляне в ноябре?

В межсезонье в горах погода ведет себя непредсказуемо. Но есть одно из самых лучших мест в стране, где хорошо в любое время года– игорная зона «Красная Поляна» в Сочи. Рассказываем, какие события там пройдут в ноябре.

Каждую пятницу. Новая шоу-программа «Кабаре Каре»

«Кабаре Каре» – это чувственные истории в исполнении шикарных танцовщиц и вокалисток. Артистки выступают в самых удивительных костюмах, а главный герой программы - Джокер творит невероятные трюки.



Помимо представления всем гостям предлагается принять участие в специальном розыгрыше. Чтобы стать его призером, необходимо собрать «каре» - комбинацию из четырех карт одинакового номинала во время шоу. Призовой фонд составляет 300 000 рублей.

Где и когда: «Казино Сочи», игорная зона «Красная Поляна». Каждую пятницу, начало в 21:00

3 ноября. A’STUDIO – супер концерт!

Легендарная группа A’STUDIO выступит 3 ноября на сцене RED ARENA. И это будет супер концерт! Творческий коллектив обладает уникальным для российской поп-сцены чувством стиля, музыкальным вкусом и создает интересные аранжировки безупречного качества.

Группа играет романтически-танцевальный поп-рок: хиты «Нелюбимая», «Бегу к тебе», Fashion girl, «Тик-Так» и многие другие композиции, которые дарят вдохновение и прекрасное легкое настроение. В основе внешней эстрадной легкости музыки A’STUDIO – высокое мастерство и профессионализм музыкантов: группа неоднократно награждалась премиями в различных номинациях на музыкальных фестивалях и конкурсах.

А ещё A’STUDIO – независимый, не принадлежащий какому-либо продюсерскому центру или звукозаписывающей компании коллектив самостоятельных музыкантов, которые сами пишут песни и сами решают, что исполнять.

Где и когда: RED ARENA. Начало в 20:00 . Билеты – тут.

4 ноября. Жека

Автор всенародно любимой песни «Рюмка водки на столе» представит новую программу «Драгоценные люди». Концерт превзойдет все ваши ожидания!



Каждый концерт Евгения Григорьева – это заряд положительных эмоций и отличного настроения. Поэтому 4 ноября приезжайте в казино «Бумеранг» обязательно!

Тем более, автор всенародно-любимой «Рюмки водки на столе» представит новую концертную программу «Драгоценные люди». Одноименная композиция наполнена глубоким философским смыслом – личная и в тоже время близкая каждому история. И конечно, прозвучат хиты «Когда не нужно лишних слов», «Цвета Шафрана» и лиричные «1000 дорог» и «Пить с ней вино».

Будет только живой звук! Радоваться, легко грустить, проживая песенные истории, получать удовольствие и позитив, отвлекаться от проблем и суеты будем вместе с артистом в казино «Бумеранг».

Даже если вы знаете большинство песен Евгения наизусть – концерт превзойдет все ваши ожидания.

Где и когда: Казино «Бумеранг», Игорная зона «Красная Поляна». Начало в 20:00. При себе необходимо иметь карту гостя игорной зоны «Красная Поляна» или оригинал паспорта для регистрации.





6 ноября. Федерация бокса РФ: Раджаб Бутаев встретится с Фазлиддином Гаибназаров

Российский боксёр Раджаб Бутаев (14-1, КО 11) свой следующий бой проведёт против Фазлиддина Гаибназарова (11-1, КО 6) из Узбекистана. Этот поединок в среднем весе возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса», организованный при поддержке Федерации бокса России.

Раджаб Бутаев – бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе. Этот титул россиянин потерял в своём последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив Эймантасу Станионису. Сейчас Бутаев замотивирован желанием вернуться на победную тропу. На профессиональном ринге Бутаев преимущественно выступал в США, и предстоящий бой станет для него третьим на территории России. По любителям 29-летний Бутаев становился чемпионом России в 2014 году и выиграл Универсиаду в 2013 году.

Гаибназаров – олимпийский чемпион-2016 и серебряный призёр чемпионатов мира и Азии 2015 года. На профессиональном ринге боксер из Узбекистана дебютировал весной 2017 года, выступая в США. В декабре 2020 года Гаибназаров боксировал в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил Манука Диланяна. После того поединка в карьере Гаибназарова наступила пауза, и в следующий раз боксер вышел на ринг только в августе 2022 года. Последний бой 32-летнего Гаибназарова прошёл в декабре 2022 года в Ташкенте.

В со-главном событии шоу на ринг выйдет олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2023, трехкратный чемпион Азии 30-летний Хасанбой Дусматов (5-0, КО 5) из Узбекистана, который в своем шестом поединке на профессиональном ринге встретится с 32-летним Сифамандла Балени (21-5-2, КО 8). Для бывшего чемпиона ЮАР этот поединок в наилегчайшем весе станет первым за пределами родной страны.

А ещё! В рамках шоу 6 ноября в RED ARENA состоится интереснейший медиа-бой в полутяжелом весе между популярными бойцами поп-индустрии – реванш между Тимуром «Архангелом» Никулиным и Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым. Их первый поединок по правилам бокса в сентябре 2021 года завершился победой Никулина единогласным решением судей.

Где и когда: RED ARENA. Начало в 20:00 . Подробности – тут.

10-11 ноября. Legat Business Congress

Масштабный конгресс по fashion индустрии, который объединит модельеров, дизайнеров, архитекторов, конструкторов, модные дома, фотографов, частных инвесторов.

Где и когда: RED ARENA. Начало в 9:00 . Подробности – тут.

16 ноября. Сергей Трофимов

Один из самых влиятельных деятелей современного русского шансона выступит в «Казино Сочи» - встречайте Сергей Трофимова. «Шашлычок под коньячок» будет обязательно! А также «Ветер в голове», «Снегири», «Я скучаю по тебе» - эти и многие другие хиты приходите слушать 16 ноября.

Где и когда: «Казино Сочи», игорная зона «Красная Поляна». Начало в 20:00

18 ноября. Штырков - Минеев

В культовом для индустрии единоборств месте, на Красной Поляне в RED ARENA, Кикбоксеры – представители стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в сопровождении лучшего ринг-анонсера России Александра Загорского разыграют чемпионские пояса!

Главным событием вечера станет одно из самых ожидаемых противостояний в индустрии единоборств России – бой в полутяжелом весе между звездой российского кикбоксинга Владимиром Минеевым из Ульяновска и топовым российским атлетом, уральцем Иваном Штырковым!

В со-главном поединке пояс лучшего бойца весовой категории до 86 кг разыграют россиянин Ислам Муртазаев и боец Глори, чемпион Татнефть – арены Джонатан Оливейра из Бразилии!

Этот поединок никого не оставит равнодушным, как и предшествующие ему 7 боев по правилам одной из самых зрелищных боевых дисциплин!

Гостями события станут видные представители общественной жизни, спорта и шоу-бизнеса из стран ШОС!

Председатель Высшего Наблюдательного Совета Федерации Кикбоксинга России Бату Хасиков: «Уверен, что это яркое событие станет стимулом к объединению людей вокруг ценностей честной спортивной конкуренции и взаимопонимания, а также окажет положительное влияние на развитие сотрудничества между государствами – членами ШОС»

Где и когда: RED ARENA. Начало в 20:00 . Билеты - тут.