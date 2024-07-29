Через пропускной пункт на границе в Приморском крае идет рекордный поток китайских туристов

В этом июле через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь – Краскино (посёлок городского типа в Хасанском районе Приморского края) проезжают по 5 000 человек в день. Все это — китайские туристы.
В первой половине текущего года количество туристов, пересекающих границу через пункты пропуска Краскино–Хуньчунь (Китай), достигло 240 тысяч, что почти втрое превышает показатели прошлого года за тот же период.
Как сообщают в Хуньчуньском международном туристическом агентстве: восстановление безвизового режима – ключевой фактор, стимулирующий значительный прирост числа путешественников, направляющихся в Россию.
Читайте также
Через пропускной пункт в Приморском крае идет рекордный поток китайских туристов
В Северной Корее построят курорт — специально для россиян
В Кабардино-Балкарии выпустили рекомендации по внешнему виду туристов
Россиянка в одиночку совершила кругосветное путешествие
Названы самый дорогой и самый бюджетный курорты России этим летом