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Через пропускной пункт на границе в Приморском крае идет рекордный поток китайских туристов

Фото: АНО Национальные приоритеты

В этом июле через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь – Краскино (посёлок городского типа в Хасанском районе Приморского края) проезжают по 5 000 человек в день. Все это — китайские туристы.

В первой половине текущего года количество туристов, пересекающих границу через пункты пропуска Краскино–Хуньчунь (Китай), достигло 240 тысяч, что почти втрое превышает показатели прошлого года за тот же период.

Как сообщают в Хуньчуньском международном туристическом агентстве: восстановление безвизового режима – ключевой фактор, стимулирующий значительный прирост числа путешественников, направляющихся в Россию.

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