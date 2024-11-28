«Черная пятница» для путешественников: зимние выходные со скидками до 70%

Забронировать размещение по специальным ценам можно на лендинге 29 ноября с 00:00 по 23:59 по московскому времени. Акция охватывает девять уикендов в период с 29 ноября по 26 января. В акции участвуют различные типы объектов размещения: городские отели, загородные гостиницы, в том числе расположенные на горнолыжных курортах, санатории, апартаменты, гостевые дома и хостелы.

Размер скидки устанавливают сами объекты, их диапазон варьируется от 30% до 70%. Тарифы «Черной пятницы» будут действовать при бронировании на две ночи с пятницы по воскресенье. Оплата акционных предложений производится онлайн в момент бронирования.