«Черная пятница» для путешественников: зимние выходные со скидками до 70%

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок проведет «Черную пятницу»: 29 ноября сервис откроет доступ к специальному лендингу, где будут собраны специальные предложения от более 200 объектов размещения в городах России, Турции и странах ближнего зарубежья.
Только 29 ноября отельеры предложат выгодные тарифы при бронировании размещения на уикенд — с пятницы по воскресенье — до конца января, включая новогодние праздники. Скидки составят до 70%.
Забронировать размещение по специальным ценам можно на лендинге 29 ноября с 00:00 по 23:59 по московскому времени. Акция охватывает девять уикендов в период с 29 ноября по 26 января. В акции участвуют различные типы объектов размещения: городские отели, загородные гостиницы, в том числе расположенные на горнолыжных курортах, санатории, апартаменты, гостевые дома и хостелы.
Размер скидки устанавливают сами объекты, их диапазон варьируется от 30% до 70%. Тарифы «Черной пятницы» будут действовать при бронировании на две ночи с пятницы по воскресенье. Оплата акционных предложений производится онлайн в момент бронирования.
«Короткие путешествия выходного дня дают прекрасную возможность сменить привычную обстановку, не отрываясь надолго от обязательств и забот. Кто-то использует это время, чтобы ярче прочувствовать атмосферу приближающегося праздника, кто-то, напротив, предпочтет отдохнуть без суеты и набраться сил на год вперед», – прокомментировала управляющий директор сервиса Островок Дарья Кочеткова.
«Нам удалось собрать выгодные предложения под любой запрос и настроение, поэтому каждый желающий сможет спланировать тот отдых, который нужен именно ему».