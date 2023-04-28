Что делать в Сочи? Афиша событий игорной зоны «Красная Поляна» – на май

Михаил Шуфутинский, Мари Краймбрери, Михаил Бублик дадут концерты, на которые гости попадут без покупки билетов - вход свободный. И впервые в игорной зоне «Красная Поляна» проведут турнир Phoenix Poker Tour, а также представят психотерапевтическую комедию на сцене театра «В игре».

Заслуженный артист России и король русского шансона - Михаил Шуфутинский выступит 1 мая. Знаменитые хиты «Третье сентября», «Пальма де Майорка», «Марджанджа», «Две погасшие свечи», «Еврейский портной» прозвучат на главной сцене в «Казино Сочи».

Майскую музыкальную эстафету продолжит Михаил Бублик – познакомиться с творчеством исполнителя можно 7 мая.



И ещё один самый ожидаемый концерт месяца пройдет 19 мая: в пятницу на сцене будет блистать очаровательная Мари Краймбрери.



Напомним, что на концерты звезд в «Казино Сочи» и в казино «Бумеранг» — вход свободный, 18+. При себе необходимо иметь карту гостя или оригинал паспорт для регистрации.

Отдельно стоит отметить, что впервые в игорной зоне «Красная Поляна» состоится турнир Phoenix Poker Tour – новая серия пройдет с 19 по 28 мая в Покерном клубе Сочи.



Главная особенность турнира заключается в том, что для всех основных событий будет действовать формат double life: бесплатная возможность использовать второй шанс для победы. Еще один турнирный фестиваль «Покерный первомай» стартует 1 мая и продлится до 9 мая.



Также в мае гости смогут посмотреть психотерапевтическую комедию «Домик у моря» в театре «В игре». В необычном спектакле играют известные актеры Анатолий Руденко, Карина Зверева и Иван Мулин.



Талантливых артистов многие помнят и знают по работе в фильмах и сериалах «Последние богатырь», «Метод», «Полицейский с Рублёвки», «Марш-бросок», «Перевал Дятлова», «Молодёжка» и многим другим картинам.

Интригующий сценарий спектакля «Домик у моря» повествует о жизни психотерапевтов, которые долгое время пребывали в счастье без эмоциональных переломов. Ровно до того момента, пока в их жизнь не ворвался незнакомец. Создатели и актеры комедии показывают все грани жизненных сценариев. Театр «В игре» расположен на втором этаже «Казино Сочи».



И по традиции в RED ARENA пройдет StandUp-шоу. На сцену выйдут Стас Старовойтов, Валя Сидоров, Фил Воронин, Андрей Колмачевский, Сергей Зорик.

Афиша мероприятий на май

Майская программа событий игорной зоны «Красная Поляна»:

1 мая – концерт Михаила Шуфутинского в «Казино Сочи». Заслуженный артист России исполнит знаменитые хиты «Третье сентября», «Пальма де Майорка», «Марджанджа», «Две погасшие свечи», «Еврейский портной».

С 1 по 9 мая – турнирный фестиваль «Покерный первомай». Майские праздники в Покерном клубе Сочи уже по традиции будут наполнены ежедневными турнирами. В этом году состоится 11 ивентов с бай-инами от 75 у. е., включая женский турнир и двухдневный мейн ивент.

5 мая – StandUp в RED ARENA. На сцену выйдут Стас Старовойтов, Валя Сидоров, Фил Воронин, Андрей Колмачевский, Сергей Зорик. Один из самых востребованных и актуальных жанров: шутки и проекты звездных комиков повсеместно окружают нас, а новые имена талантливых юмористов появляются каждый день, показывая нам все большее разнообразие StandUp. В составе исполнителей возможны изменения.

6 мая – VIP Weekend: специальный гость — Иван Пышненко. Резидент Comedy Club, автор и актер команды КВН «Станция Спортивная», актер «Шоу Большой Страны» выступит в «Казино Сочи». Розыгрыш с призовым фондом 15 000 000 рублей. Принять участие в VIP Weekend могут обладатели карт статуса «Бриллиант» и «Премьер».

7 мая – Михаил Бублик в казино «Бумеранг». С одной стороны, у Михаила простые и понятные широкой аудитории песни. А с другой — абсолютно креативный авторский подход. Это не «попса» и не «русский шансон», а эстрадная песня в лучших традициях, включающая элементы рок-н-ролла, кантри, фолка и регги.

13 мая – шоу-программа от звездного ведущего Александра Белова в «Казино Сочи». Более десяти лет Александр ведет самые громкие вечеринки Москвы. Шоумен, певец и бывший солист музыкальной группы «ИКС-миссия», бронзовый призер программы «Звездный лед» теперь регулярно создает зажигательную атмосферу в игорной зоне «Красная Поляна».

19 мая – концерт Мари Краймбрери в «Казино Сочи». За последние пару лет молодая, но дерзкая исполнительница сумела сломать все возможные стереотипы, доказав что понятие «формат» просто отсутствует. От поп-хитов «Мне так хорошо» и «Океан» до коллабораций с Гуфом и HammAli, от нецензурной «Палево» до душераздирающих «Пряталась в ванной» и Amore — это все яркое творчество Мари.

19 – 28 мая — новая покерная серия Phoenix Poker Tour. Главная особенность турнира — все основные события пройдут в формате double life. Это значит, что у каждого участника как у мифической птицы Феникс будет бесплатная возможность использовать второй шанс для победы. Серия пройдет в «Покерном клубе Сочи».

20 мая – спектакль «Домик у моря» в театре «В игре». Психотерапевтическая комедия с интригующим сюжетом. Сцена театра превратится в берег Карибского моря, на который выйдут известные актеры Анатолий Руденко, Карина Зверева и Иван Мулин. Долгое время герои спектакля — психотерапевты пребывали в счастье без эмоциональных переломов. Ровно до того момента, пока в их жизнь не ворвался незнакомец. Создатели комедии показывают все грани жизненных сценариев.

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