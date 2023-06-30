Что делать в Сочи: смотреть новое эффектное шоу

Стало известно летнее расписание игорной зоны «Красная Поляна», где проходят самые увлекательные мероприятия. Например, традиционные концерты звезд в «Казино Сочи» и казино «Бумеранг» можно будет послушать по четвергам, ну а с 7 июля (и далее каждую пятницу) на главной сцене «Казино Сочи» будет увидеть новое эффектное шоу.

Что происходит во время шоу? Выступают чувственные танцовщицы и певицы в невероятных нарядах. Главный герой представления – Джокер, он устраивает виртуозные трюки. Но, помимо этого, всем посетителям шоу каждую пятницу выпадает уникальный шанс — выиграть 300 000 рублей. Условия победы: во время шоу собрать «каре» — комбинацию из четырех карт одинакового номинала. Начало программы — каждую пятницу в 21:00 часов.

Чтобы насладиться мероприятиями и концертами звезд в «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и в зале «Бонус Slots», достаточно иметь карту гостя или оригинал паспорта для регистрации – вход свободный, 18+. Ежемесячный призовой фонд игорной зоны «Красная Поляна» составляет более 36 000 000 рублей.

Наталья Порицкая директор по маркетингу игорной зоны «Красная Поляна» «Как драйвер событийного туризма мы поставили себе задачу: придумать шоу-программу, которая впечатлит наших гостей своей грацией, масштабом и количеством сюрпризов. Всё это получилось реализовать! Теперь с большой гордостью приглашаем всех посмотреть это невероятное и яркое шоу».

Июльская программа событий игорной зоны «Красная Поляна»

6 июля - концерт Galibri & Mavik в «Казино Сочи». Вход свободный. Популярный российский музыкальный дуэт, основатели и солисты - авторы суперхитов «Федерико Феллини», «Лампочки», «ЧакНоррис». Под звуки первого хита снято более 400 тысяч роликов в TikTok, а клип на YouTube набрал уже более 150 миллионов просмотров. Клип на трек «Чак Норрис» за считанные дни набрал более 27 миллионов просмотров.

Каждую пятницу - новая шоу-программа «Кабаре Каре». Невероятно эффектное представление в исполнении шикарных танцовщиц. Артистки выступают в самых удивительных костюмах, а главный герой программы - Джокер творит невероятные трюки. Во время шоу всем гостям предлагают принять участие в специальном розыгрыше с призовым фондом 300 000 рублей. Чтобы стать победителем, необходимо собрать «каре» - комбинацию из четырех карт одинакового номинала во время шоу. Вход свободный.

8 июля - зрелищное шоу Вячеслава Макарова в стиле известной программы «ШоуМаскГоОн». Талантливый актер, певец, телеведущий музыкального шоу «Маска» и экс-участник команды КВН «Камызяки» выступит на главной сцене «Казино Сочи». Вход свободный.

13 июля - концерт LYRIQ в казино «Бумеранг». Музыкант писал хиты для многих звезд и поработал с доброй половиной артистов России и Белоруссии как саундпродюсер: Zivert, MOT, Тима Белорусских, NILETTO, Клава Кока и многие другие яркие звезды. Теперь LYRIQ вышел на сольный творческий путь. «Почему?», «Иностранец», «Однажды», «Нет красивее тебя людей» - ещё больше громких хитов талантливый артист исполнит на концерте. Вход свободный.

15 июля - спектакль «Парфюмер» в театре «В игре». Известный актер Андрей Носков искусно погружает зрителя в атмосферу Парижа 18 века. Гениальная и невероятная история, в которой переплетается любовь, эротика, смерть и отчаянное, животное желание с помощью идеального аромата править миром.

Из отверженного и никчемного уродца Жан-Батист Гренуя превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому – запах любви. Для воплощения своего замысла герой идёт на самые страшные преступления, и Гренуя невозможно остановить. В этом спектакле роль волны запахов играет завораживающий пластичный танец: Мария Семушина создает десятки образов. Необычные аллегоричные костюмы, магическая музыка и чарующая игра света – всё это вместе вызывает всплеск эмоций, не отпускающий до последней минуты действа.

18 июля - большая шоу-программа «Играют все». Общий призовой фонд - автомобиль Tesla Model 3 и 1 000 000 рублей. Розыгрыш и эффектные представления одновременно пройдут в «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и в зале игровых автоматов «Бонус Slots». Участвуют обладатели карт любого статуса.

20 июля - концерт Юля Волкова. Солистка нашумевшей поп-группы «Тату» выступит в «Казино Сочи». Вход свободный.

21-30 июля - покерный турнир SPF High Roller. Всего за девять игровых дней в Покерном клубе Сочи участников серии ожидают 22 кубковых турнира и 27 сателлитов. Главный приз - автомобиль Lexus ES 250.

28 июля - концерт «GOLDEN SUPER STARS» в RED ARENA. Впервые Сочи принимает одно из главных музыкальных событий в стране. На протяжении пяти часов будут звучать только культовые танцевальные хиты в исполнении Насти Макаревич и группы «Лицей», «Маша и Медведи», «Подиум», Инфинити, Саша Project и многих других артистов.

29 июля - концерт JONY в RED ARENA. Микс западных и восточных мелодий, приправленный битами, и эмоциональные тексты, которые западают в душу — таков рецепт музыкального стиля российского музыканта родом из Азербайджана. Грандиозный успех музыканту принесла композиция «Аллея» и хиты «Комета», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Мир сошел с ума», «Без тебя я не я», «Босс», «Ты беспощадна», «Мадам», «Камин», «Лилии».