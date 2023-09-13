Что российским туристам нужнее всего в отелях?

Путешественники считают самым важным удобством номера в отеле доступ в интернет.

Росаккредитация провела опрос потребителей о важности услуг и сервисов гостиниц. По результатам опроса самым востребованным удобством в номере стал доступ в интернет, он важен 93% опрошенных. Более 90% голосов получили также: качественная мебель, кондиционер и натуральное постельное белье. За телевизор в номере проголосовал 71% опрошенных, за сейф – 59%, за телефон – только 35%.

Как показал опрос, среди услуг питания гостям важно наличие чая/кофе и воды (92%), а также холодильника (88%) в номере. За наличие питания в самом месте размещения высказались 87% участников. Кухонное оборудование в номере и услуги рум-сервиса поддержало меньше половины опрошенных – 47% и 35% соответственно.

Среди пожеланий к самой гостинице 95% высказались за ухоженную прилегающую территорию, 70% – за художественное оформление холлов. Для половины опрошенных оказалась важна большая площадь номера.

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Из дополнительных удобств 64% проголосовали за парковку, около 50% набрали бассейн и детская зона, а также услуги глажки и стирки, прокат инвентаря и поднос багажа. Менее трети опрошенных отметили важность наличия сауны и бизнес-пространства.

В начале августа 2023 года функции Минэкономразвития РФ по аккредитации отелей, пляжей и горнолыжных трасс, а также ведению реестров классифицированных объектов, были переданы Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации).

Как уточнили в ведомстве, сейчас в России аккредитовано 203 организации, имеющих право проводить классификацию отелей. В реестре находятся сведения о почти 22 тысячах классифицированных мест размещения, из которых 54% – объекты категории «без звезд» и 22,5% – трехзвездочные отели.