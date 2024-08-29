Что россияне забывают в путешествиях?

Туристы рассказали о вещах, которые теряли чаще всего.

Российские туристы рассказали о том, что чаще всего забывают в поездках. Это оказались вещи — одежда и обувь, а также косметика, духи и телефоны, говорится в результатах опроса сервиса путешествий «Туту».

Как оказалось, одежду и обувь во время путешествий теряют 10% россиян, духи и косметику — 8,6%, а телефоны, фотоаппараты, зарядные устройства и другую технику — 6,18%. Еще 5,6% теряют в поездках еду и напитки, 5,2% — лекарства, 4,8% — украшения, а 4,3% — домашние тапочки.

Среди других вещей, которые забывают и теряют россияне, оказались банковские карты, рюкзаки, сумки и чемоданы, кипятильники, одеяла, документы и ключи от дома.

При этом нашлись и туристы, заявившие, что ничего никогда не оставлял в поездках. Таких оказалось четверть опрошенных — 26%.

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