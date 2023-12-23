Что такое эко-сертификат и какой отель может его получить?

Рассказываем о критериях «зеленого» сертификата Green Globe на примере одного из молодых отелей, который в этом году получил его уже второй раз.

Сертификат в области устойчивого развития Green Globe обладает стандартами, которые признаны эталонными в индустрии гостеприимства. Чтобы получить его, каждый отель и курорт должен пройти аудит, состоящий из более трехсот критериев оценки различных сфер деятельности. Среди них – воздействие на экосистему, устойчивое управление, поддержка местного сообщества и культуры, взаимоотношения компании и сотрудников.

Для проверки соответствия организации новым эко-критериям проводится ежегодный аудит. Недавно в результате второго такого аудита эко-сертификат – второй год подряд – получил мальдивский пятизвездочный отель Cora Cora Maldives.

Секрет в деталях

В основе всей деятельности Cora Cora Maldives лежит программа устойчивого развития Freedom Footprint (в переводе с англ. – «след свободы»). Она основана на идее баланса между личной свободой и социальной и экологической ответственностью. Команда курорта уверена, что залог счастливого будущего – в ежедневном вкладе каждого в устойчивое развитие, а маленькие дела обязательно приведут к успеху, если их объединить.

Так, продукты на курорте закупают у местных производителей и рыбаков, используют энергосберегающие лампы, уменьшают количество отходов и стараются достичь их максимальной переработки, самостоятельно опресняют воду, чтобы получить питьевую.

Также курорт мотивирует гостей участвовать в экологическим инициативах, таких, например, как сокращение водных и энергозатрат, поощряет заботу и бережное отношение к окружающей среде.

Фото: Cora Cora Maldives

Бережное отношение к культуре

Кроме того, на курорте гости могут погрузиться в историю и культуру Мальдивских островов, побывав в местном музее и участвуя в специальных вечерах мальдивской культуры и кухни. Cora Cora Maldives также поддерживает местное сообщество, предлагая равные возможности для профессионального развития, поощряя женщин и молодых специалистов к самореализации.

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Фото: Cora Cora Maldives

Недавно отель Cora Cora Maldives вошел в топ-100 лучших отелей и курортов мира по версии Luxury Lifestyle Award.

Спасение морской черепахи

Помимо этого, курорт регулярно становится инициатором экологических мероприятий и присоединяется к таковым – это может быть уборка мусора, донорство крови, защита окружающей среды и ее обитателей.

Так, многих тронула история Коры – самца морской черепахи, которого нашли запутанным в сетях-призраках: изможденный, лишившийся передних ласт, он плавал на спине недалеко от острова. Курорт объединил усилия с компаниями Olive Ridley Project и Atoll Marine Center и взял на себя опеку над Корой – сегодня он проходит реабилитацию в специальном центре и ждет изготовления протезов. Компании также совместно проводят просветительские и образовательные мероприятия, посвященные защите уязвимых морских черепах.

Фото: Cora Cora Maldives

В программу устойчивого развития Cora Cora Maldives также входит обучение сотрудников, предоставление информации и необходимых инструментов для обеспечения исключительных эко-впечатлений гостей.

Cora Cora Maldives – это молодой пятизвездочный курорт, который открылся на острове Маамигили в атолле Раа осенью 2021 года под девизом «Время свободы». От аэропорта Мале остров отделяют 45 минут полёта на гидроплане. На острове сто просторных вилл – на пляже или над океаном. В интерьере курорта использованы работы местных художников. Среди всех отелей на атолле Раа Cora Cora Maldives стал первым обладателем эко-сертификата.