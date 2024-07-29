Что взять c cобой в отпуск? Выбор Russian Traveler

Подборка вещей, которые пригодятся вам в долгожданном отпуске или станут отличным подарком для тех, кто скоро туда отправляется.

Солнцезащитные средства: залог здоровой и сияющей кожи

Гамма солнцезащитных средств от Clarins

Защита от солнца – один из ключевых моментов в уходе за кожей во время отпуска. Солнечные ванны снабжают нас весомыми порциями витамина D и красивым загаром, но как и с любыми другими удовольствиями, здесь важно соблюдать меру. Ультрафиолетовые лучи – один из главных факторов преждевременного старения кожи, не говоря уже про солнечные ожоги, возникающие при слишком долгом пребывании под палящими лучами.

Clarins как раз выпустили четыре новых солнцезащитных средства для лица и тела с инновационными формулами, в основе которых лежат растительные компоненты высочайшего качества и последние научные достижения. Теперь они обеспечивают не только высокую степень защиты от солнца, но и предотвращают появление морщин и пигментных пятен.

Легчайшие текстуры всех средств моментально впитываются, не оставляя жирных следов на коже или одежде, при этом остаются устойчивыми к воздействию воды, что гарантирует надежную защиту кожи в любых обстоятельствах. Формулы солнцезащитных продуктов не вызывают раздражения глаз и хорошо воспринимаются кожей любого типа, даже самой чувствительной. С солнцезащитными средствами от Clarins можно наслаждаться солнцем в любом уголке мира без вреда для здоровья и красоты вашей кожи.

Умные купальники: ответственный подход к здоровью и экологии

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Умные купальники и пляжная одежда RoDaSoleil

Про солнцезащитные средства забывать нельзя – это все давно знают. Но далеко не все в курсе, что эффект от санскрина можно «усилить» специальными умными купальниками. «Умные купальники» – это зарегистрированный товарный знак бренда RoDaSoleil, который пропагандирует ответственное отношение к здоровью и окружающей среде – особенно в отпуске. Купальник-санскрин бренда обладает свойствами крема с фактором SPF 35, защищает кожу от УФ-лучей, а также океаны – от тонн смываемых с тела солнцезащитных средств.

Каждая модель RoDaSoleil уникальна, и их легко отличить от подделок: принты создаются в коллаборациях с известными художниками, ткань обладает компрессионными свойствами и прекрасно держит грудь любого размера, моментально сохнет и позволяет мягко загорать насквозь. В таком купальнике вы не только будете выглядеть стильно на пляже, но и внесете свой вклад в защиту окружающей среды.

Одежда для приключений: стиль и комфорт в любых условиях

Одежда бренда VERSTA

Лето – это время приключений и открытий. Если вы ищете повод обновить гардероб перед поездкой, обратите внимание на бренд VERSTA. Слоган бренда — «Подчеркнутое превосходство», а его ассортимент поможет любым путешественникам не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Костюм Safari – отличный выбор для тех, кто предпочитает исследовать дикие уголки природы. Легкие, дышащие ткани обеспечат максимальный комфорт в жаркую погоду, а утонченный дизайн позволит выделиться среди других путешественников.

Для тех, кто часто летает на самолетах, путешествует на машине или любит неспешные прогулки по городу и пикники, подойдет цветной костюм Down Town, который сочетает в себе комфорт и функциональность.

Для переменчивой погоды можно захватить дождевик Stalker – практичный и стильный аксессуар, который освежит любой образ. Дышащий и яркий, он не даст вам промокнуть и остаться незамеченным – как в городе, так и на природе.

VERSTA – это комфорт и стиль в летних приключениях. Подчеркните превосходство с помощью уникальной одежды от бренда и сделайте это лето незабываемым!