Что ждёт туристов на фестивале GrelkaFest 2025 в Шерегеше?

Новость для любителей снежных приключений и ярких событий. С 10 по 13 апреля 2025 года горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе станет центром яркого веселья на ежегодном фестивале GrelkaFest, который в этот раз будет посвящен космической тематике. Регистрация участников уже идет полным ходом — за первые три дня зарегистрировалось более 520 человек из разных городов России.

Почему космос?

Выбор космической тематики для фестиваля не случаен. «Это будет GrelkaFest нового космического уровня. Почему в этом году темой для фестиваля стал именно космос? Потому что сам Кузбасс – это космос, здесь родился дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Это родина космонавта Бориса Валентиновича Волынова, а также нашего современника Александра Гребенкина», — поделился организатор GrelkaFest Никита Гирин.

Интересно, что 12 апреля, во время проведения фестиваля, Россия отмечает День космонавтики. А 18 марта 2025 года исполняется ровно 60 лет со дня первого в истории выхода человека в открытый космос, который совершил уроженец Кузбасса Алексей Леонов.

Фото: GrelkaFest

Уникальные спуски

Главная изюминка фестиваля — тематические спуски. В этом году их будет семь:

«Красная дорожка»;

«Карнавальный»

«Свадебный»;

«Совершеннолетний»;

«Дневной космический спуск»;

«Ночной космический»;

«Пижамный спуск».

Особенно зрелищным обещает быть массовый флешмоб «Запуск космического корабля». «Участники выстроятся на склоне в форме ракеты и в светящихся костюмах, с фонариками будут подниматься по склону. Постепенно будут «отваливаться» одна за одной «ступени» и в какой-то момент «ракета» поднимется благодаря стараниям отважных райдеров», — рассказал Никита Гирин.

Фото: GrelkaFest

Свадьба на вершине горы

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Для романтиков GrelkaFest предлагает уникальную возможность — пожениться прямо на вершине горы Зеленая 11 апреля. Желающие должны подать заявление через Госуслуги до 9 марта в ЗАГС Таштагольского района, указав время регистрации с 12:00 до 15:00.

«В прошлом году мы впервые зарегистрировали браки на горе Зеленая. Это была просто буря эмоций, незабываемый праздник! Я вспоминаю эти события: снег, яркое солнце, яркое небо, одна пара спускается с горы и подъезжает к сцене, где будет церемония», — поделилась впечатлениями Ирина Концедалова, начальник отдела управления ЗАГС Кузбасса.

На данный момент уже подано четыре заявления от пар из Новосибирска, Сургута и Хакасии.

Фото: GrelkaFest

Впервые на GrelkaFest ожидается делегация китайских туристов. «В декабре прошлого года мы пригласили генеральных директоров и собственников туроператоров из Китая. Несмотря на холод им у нас очень понравилось, они испытали такое удовольствие, что решили, что GrelkaFest должен увидеть каждый турист из Китая», — рассказала Галина Чупринина, начальник отдела корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Новокузнецк.

В случае успешного сотрудничества планируется запустить чартерные рейсы в Санью из Новокузнецка с нового горнолыжного сезона.

Рауф Гаджиев, который специально приедет на GrelkaFest из Сочи, поделился: «Шерегеш – это лучший в России горнолыжный курорт с уникальным снегом. Приезжаешь на фестиваль, и не важно, какой у тебя статус, сколько денег, мы все становимся одной большой семьей, и так и живем в атмосфере потрясающего безумия. Я участвовал в спуске в купальниках, прыгал в бассейн, и это невероятные эмоции, которые нужно испытать».

Фото: GrelkaFest

Для удобства путешественников подготовлены специальные пакеты:

«Специальный гость» — включает проживание, фестивальный мерч, доступ в лаунж-зону и на закрытые вечеринки

«Специальный тур» — комплексный 4-дневный пакет с проживанием в фестивальном отеле, лимитированным мерчем и фаст-треком на спусках

Как добраться и где остановиться

Добраться до Шерегеша можно через аэропорты Новокузнецка или Кемерово с последующим трансфером до курорта. Международный аэропорт Новокузнецка совместно с компанией «Аэрофлот» готовит розыгрыш ценных призов для участников фестиваля.

Размещение рекомендуется бронировать заранее, так как в период фестиваля спрос на жилье в Шерегеше значительно возрастает. Организаторы предлагают специальные условия проживания в фестивальных отелях при покупке пакетных предложений.