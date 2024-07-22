Цветочный туризм: самые популярные объекты в России и за границей

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» выяснили, привлекает ли российских туристов цветочный туризм и цветение каких растений они хотели бы увидеть. В опросе приняли участие более 2 000 пользователей социальных сетей.

А вот результаты: фаворитом среди российских направлений были названы цветущие поля лаванды в Крыму – в такой ботанический тур хотели бы отправиться 26% опрошенных. Среди зарубежных направлений для такого туризма лидирует Япония — 30% туристов хотели бы увидеть цветение сакуры, ставшее визитной карточкой страны в весенние месяцы.

Цветение маральника на Алтае Фото: Александр [email protected]

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Среди других привлекательных цветений в России туристы отмечали сезон розового маральника на Алтае (21%), диких маков в Дагестане (16%). Из зарубежных направлений туристы выделили цветение тюльпанов в Голландии, дамасской розы в Марокко и бугенвиллеи в Греции (по 18%). Около 10% туристов хотели бы увидеть цветение мимозы в Абхазии.