Дайджест: 7 интересных отелей, где провести отпуск в этом году

Сезон летних отпусков в самом разгаре, и для тех, кто ещё не успел определиться с местом для отдыха, мы собрали обзор рекомендованных к посещению курортов и отелей – у нас в России и в доступной загранице.

Akra Sorgun

В популярной у российских туристов Турции (Сиде) обновление – в турецком Сиде на первой береговой линии после полной реновации открылся роскошный Akra Sorgun с видом на бесконечную синеву Средиземного моря.

Обновленный курорт предлагает современные и технологичные номера различных категорий, включая двухкомнатные семейные номера и просторные люксы. Помимо номеров также были обновлены все общественные пространства отеля.

Принимать солнечные ванны и водный процедуры можно как в просторном бассейне, так и на частном песчаном пляже – отель расположен на первой береговой линии. В течение всего сезона за досуг гостей отвечает профессиональная анимационная команда, которая ежедневно проводит развлекательные мероприятия как для взрослых, так и детей.



Курорт работает по системе «ультра всё включено».

CVK Park Bosphorus Hotel

Совместить отдых на Средиземном море с изучением истории и культуры Турции можно остановившись на пару дней в Стамбуле. Для тех, кто предпочитает комбинировать историю и современность лучше всего подойдет CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul, расположенный в районе Таксим Европейской части города.

Здесь, на самой большой отельной террасе в Турции открывается панорамный вид на Босфор и старый город. Улица Истикляль в 5 минутах ходьбы, а до «старого» города можно добраться за 30 минут на общественном транспорте или за 15 на такси.

В начале лета в отеле открылся аутентичный ресторан дальневосточной кухни Kumiko Sushi & More. При создании ресторана авторы вдохновлялись философией традиционного декоративно-прикладного искусства кумико – древнего японского ремесла по дереву, где каждая деталь искусно скрепляется между собой без использования гвоздей, являясь синонимом знаменитого японского перфекционизма. Подобно профессиональным мастерам по дереву, шеф-повар ресторана оттачивает каждое сочетание ингредиентов, создавая настоящие произведения кулинарного искусства.

Kumiko Sushi & More предлагает попробовать японскую классику в авторской интерпретации шеф-повара, приготовленную в соответствии с самыми высокими современными стандартами.

ARKA Hotel by Ginza Project

По дороге на юг России обязательно стоит посетить знаменитый своим гостеприимством и гастрономией Ростов-на-Дону. Здесь при выборе места для проживания стоит обратить внимание на ARKA Hotel by Ginza Project – отель знаменитого бренда, расположенный в самом центре города с уникальнрй архитектурой и элегантным дизайном в стиле эко-минимализм. Отсюда не только удобно осматривать все достопримечательности, но и наслаждаться панорамным видом на левый берег Дона и стадион «Ростов-Арена».

Помимо большого выбора дизайнерских номеров и охраняемой круглосуточная парковка (важный пункт для путешествующих на автомобиле), отель знаменит своей гастрономией. Рекомендуем обязательно посетить панорамный ресторан азиатской кухни Ten June и уютный грузинский ресторан Lilo с летней террасой.

В 2024 году отель вошел в ТОП 100 лучших площадок для свадеб в России, по версии всероссийской премии TOP 100 Awards – в отеле 3 современных банкетных пространства, идеально подходящих, как для камерных, так и для больших свадеб и мероприятий.

Реклама

Бутик-отель «Гранд Отель Екатеринодар»

Альтернативный маршрут поездки на юг России – столица Кубани, колоритный Краснодар. До 1920 года город носил название Екатеринодар. В XVIII веке императрица Екатерина II передала земли от реки Кубань до Азовского моря живущим там черноморским казакам, а появившиеся поселение стало именоваться Екатеринодаром — дар Екатерины.

Начать исследовать главный винодельческий регион страны можно остановившись в одноименном бутик-отеле «Гранд Отель Екатеринодар», расположенном в историческом здании на главной улице Краснодара в непосредственной близости от культурных достопримечательностей и знаковых мест города. Здесь соединили лучшие составляющие гранд отелей мира, проживание в которых само по себе становится особым опытом.

Для камерного отдыха здесь есть 20 дизайнерских номеров оформленных в классическом стиле с использованием антикварных элементов, ресторан традиционной «южной» кухни «Груша», где для приготовления блюд используются исключительно натуральные фермерские продукты, выращенные в экологически чистой части Усть-Лабинского района на базе хозяйства «Сокольский».

«Первая Линия. Health Care Resort»

Не стоит забывать и про берег Финского залива – популярный Курортный район Санкт-Петербурга, который ежегодно привлекает тысячи гостей со всей страны. Здесь можно не только полноценно отдохнуть от городской суеты, но и пройти комплексный чекап и оздоровительные процедуры в инновационном курорте превентивной медицины «Первая Линия».

Сформированная на курорте благополучная среда включает: 70 премиальных номеров, 35 медицинских кабинетов с современным оборудованием, инновационную комнату ментального благополучия, бальнеологический SPA-комплекс, экоаптеку с коллекцией фармацевтических препаратов, косметологическое отделение с ключевыми аппаратными методиками, лабораторию красоты, ресторан авторской кухни и детокс-бар, фитнес будущего и 4,5 гектара окруженной хвойным лесом территории здоровья с уникальным микроклиматом заповедной зоны «Комаровский берег».

Grand Chalet Altay

Алтай – одном из трендовых направлений для летнего отдыха благодаря комбинации природных климатических условий и ландшафта местности. Для семейного отдыха стоит присмотреться к эко-курорту Grand Chalet Altay, который расположен на территории живописной «Бирюзовой Катуни» - уникального природного кластера, расположенного всего в 30 минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска.

Специально для семей с детьми курорт разработал насыщенную программу с ежедневными активностями. Взрослая часть включает скандинавскую ходьбу, велопрогулки, спортивные зарядки, турнир по настольному теннису, экскурсии до ближайших достопримечательностей, увлекательные мастер-классы и вечера у костра.



Для детей – квизы, творческие занятия, музыкальные и развивающие игры. Также каждую субботу юные гости могут перевоплотиться в актеров и выйти на сцену театра теней. Все занятия с детьми проходят под присмотром аниматоров в специальном «детском шале» - развлекательном комплексе из натурального кедра, в котором есть все необходимое для интересного досуга.

Любимое место отдыха взрослых и детей в летние дни – один из самых больших на Алтае бассейнов разделенный на взрослую и детскую зоны. Вода в бассейн поступает из артезианской скважины, питаемой горами Алтая. Проходя предварительную обработку современной системой очистки, вода подогревается до комфортной для купания температуры 28 градусов.

Бутик-отель «Гостиный двор»

Если для поездки есть всего пару дней, рекомендуем необычное направление для отдыха выходного дня – Тамбовскую область. Здесь, расположенный в здании 1820 года постройки на центральной площади старинного купеческого города Мичуринск, бутик-отель «Гостиный двор» приглашает провести активные выходные в музее под открытым небом в формате квест-тура и разгадать тайну «Гостиного двора».

В XIX веке здание Гостиного двора являлось частью главной городской лавки на торговой площади, занимавшей целый квартал одного из богатейших городов Тамбовской губернии – города Козлова.



В то время город считался крупным торговым центром, где процветала торговля хлебом, скотом, шёлком, сукном, рыбой, солью, имелись и кустарные промыслы. Благодаря своему расположению город сохранил свою первобытность и удивительную архитектуру тех лет. Современный «Гостиный Двор» – бутик-отель на 16 номеров, стены которого за более чем двухсотлетнюю историю сохранили множество исторических тайн и легенд.

По сценарию участники тура попадают в старинный город Козлов и находят в своём номере гостиницы специальное задание – сценарий, который следует выполнять на протяжении всей поездки не только в стенах отеля, но и на локациях города с подсказками от хранителя тайны «Гостиного двора».