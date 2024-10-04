Дайджест: где остановиться

Как выглядит отдых для обитателей оживленного мегаполиса? Согласно опросам, множество жителей городов мечтают отключиться от рабочих чатов, глубоко вдохнуть свежий воздух и насладиться окружающей природой, ощущая тишину и спокойствие внутри. Мы выбрали отели, где можно именно так провести время.

1. Убежать в LES: отдых в подмосковном отеле

Премиум-отель LES Art Resort находится всего в нескольких часах езды к западу от Москвы. Это идеальное место для полноценного отдыха: здесь прекрасно сочетаются комфорт, релаксация и развлечения для всей семьи. Всех гостей здесь называют Друзьями, независимо от их возраста.

LES Art Resort предлагает разнообразные варианты досуга: уединенный и романтический, семейный и активный или спокойный и размеренный. Это не обычный отель, а настоящий райский уголок, который с особенным трепетом относится к своим гостям. В отеле предусмотрены развлечения для детей всех возрастов и взрослых: от SPA-центра, фитнес-клуба и кинотеатра до мини-зоопарка, VR-клуба и боулинга. И, самое приятное, все это уже входит в стоимость проживания по системе HOLA Clusive.

На живописной территории в 20 гектаров находится три бассейна. Два подогреваемых под открытым небом: LAGUNA с пресной водой и AQUARIUM – с морской, а также крытый 50-метровый AQUALES. Так что плавать с комфортом можно круглый год.

Гостям предоставляется большой выбор вариантов размещения: 250 номеров разных категорий, 10 вилл и 40 townhouse. Виллы подойдут тем, кто ценит уединение и пространство, а townhouse привлекут любителей необычного дизайна.

2. Гостевой комплекс «Дома на ОКе»

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Отдых в гостевом комплексе «Дома на ОКе» понравится всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Кто хочет окунуться в дующий ветер, несущий чистый освежающий воздух с русла реки Оки. Тем, кто хочет вспомнить прелести деревенской жизни проживая в современных комфортабельных домах.



На территории чувствуешь себя в безопасности, можно спокойно отпустить детей для игры на спортивной или детской площадках. Комфортный песчаный пляж находится всего в 150 метрах и имеет пологий спуск, что определенно вызывает удобства для отдыха с маленькими детьми. Остановится можно в двухэтажных домах или тематическом доме «Хоббита».

Всего в 50 метрах находится прекрасный ресторан «Гуляй-город». В 8 километрах находится природный музей-заповедник В. Д. Паленова. В зимнее время можно покататься на горных лыжах со склона «Царьград». Также на территории присутствует дровяная баня и японская купель – фурако.



Для гостей большая остекленная беседка, которая вмещает в себя 20 гостей. В летнее время на прогулке по лесу можно собрать грибы и ягоды. Часто на территории появляются лесные жители — ежики и совы. В реке водятся судак и щука, а любителей членистоногих река может порадовать и раками.

В комплексе можно арендовать лодку с мотором, квадроцикл, снегоход, велосипеды и много прочего инвентаря.

3. Palmira Garden

В городе Видное (Подмосковье) на территории исторического усадебного комплекса Тимохово-Салазкино расположился отель Palmira Garden Hotel & SPA, и сюда нужно срочно ехать тем, кто соскучился по отпуску, мечтает расслабиться и отдохнуть душой и телом, но при этом не уезжать далеко от столицы.

Palmira Garden Hotel & SPA – это эргономичные номера с видом на парк, вкусная кухня, а главное — панорамный акватермальный комплекс с бассейнами и банями, обширное СПА-меню с массажами, уходами по лицу и телу, которые помогут восстановить жизненную энергию. Для тех, кому не хватает витамина D в пасмурном городе, в отеле есть процедура «Солнечный фотарий», которая всего за 40 минут поможет восполнить дневную нехватку витамина.

А если вы планируете не только отдохнуть, но и провести время с пользой для своего здоровья, то обратите внимание на СПА и Welness программы, в которые включено не только проживание, но и большой спектр СПА-услуг и специально разработанная система питания.



Например, в программу «Аюрведа детокс» входят полезные процедуры с использованием активного комплекса индийских трав, занятие йогой, промасливание, скраб, обёртывание, маска для тела, массаж. А в основу программы «Турецкий Султан» входят процедуры в хаммаме с турецким специалистом по массажу, включая пилинг, очищение кожи от ороговевших частичек и масляный массаж всего тела.