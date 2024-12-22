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Детей в российских самолетах могут начать размещать рядом с родителями

Фото: Unsplash

Такую возможность Минтранс России рассматривает вместе с авиакомпаниями.

Минтранс России вместе с авиакомпаниями рассматривает возможность обязательного совместного размещения детей вместе с родителями в самолетах — об этом рассказали в ведомстве.

«Сейчас мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — сообщили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс России намерен разрешить пассажирам самолетов самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах — с соответствующим предложением выступили в Международной ассоциации аэропортов (МАА). 

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