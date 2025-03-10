Детокс для тела и души на курорте The Westin Maldives Miriandhoo

На курорте The Westin Maldives Miriandhoo, где гармонично сочетаются эстетичный дизайн вилл, забота о здоровье и невероятные приключения в биосферном заповеднике ЮНЕСКО, можно устроить для себя настоящую перезагрузку. Всего 30 минут на гидросамолете от международного аэропорта в Мале – и вы в другом измерении!

Философия The Westin Maldives Miriandhoo строится вокруг пяти ключевых принципов, которые помогут обрести гармонию с собой и окружающим миром:

Eat Well (Ешьте правильно): Четыре ресторана и бара курорта предлагают калейдоскоп вкусов со всего света. От свежайших морепродуктов до изысканных блюд японской кухни – здесь каждый найдет что-то для себя, не забывая о принципах здорового питания.

Четыре ресторана и бара курорта предлагают калейдоскоп вкусов со всего света. От свежайших морепродуктов до изысканных блюд японской кухни – здесь каждый найдет что-то для себя, не забывая о принципах здорового питания. Sleep Well (Спите крепко): После насыщенного дня, проведенного в изучении подводного мира или на занятиях йогой, вас ждет настоящая нирвана. Фирменные кровати Westin Heavenly Bed с широким ассортиментом плотных подушек – гарантия королевского сна. А если захочется чего-то особенного, можно попробовать местный фирменный ритуал для отхода ко сну: ванну с успокаивающими средствами на основе белого чая и алоэ.

После насыщенного дня, проведенного в изучении подводного мира или на занятиях йогой, вас ждет настоящая нирвана. Фирменные кровати Westin Heavenly Bed с широким ассортиментом плотных подушек – гарантия королевского сна. А если захочется чего-то особенного, можно попробовать местный фирменный ритуал для отхода ко сну: ванну с успокаивающими средствами на основе белого чая и алоэ. Move Well (Двигайтесь активно): Ультрасовременная фитнес-студия, бесплатные занятия йогой и медитацией, аренда каяков и снаряжения для снорклинга – здесь созданы все условия для поддержания формы и активного отдыха.

Ультрасовременная фитнес-студия, бесплатные занятия йогой и медитацией, аренда каяков и снаряжения для снорклинга – здесь созданы все условия для поддержания формы и активного отдыха. Feel Well (Чувствуйте себя прекрасно): Спа-центр Heavenly Spa by Westin – это оазис спокойствия и релаксации, где опытные специалисты помогут снять напряжение и восстановить силы.

Спа-центр Heavenly Spa by Westin – это оазис спокойствия и релаксации, где опытные специалисты помогут снять напряжение и восстановить силы. Play Well (Развлекайтесь с удовольствием): От наблюдения за скатами манта до ночной рыбалки – на курорте The Westin Maldives Miriandhoo скучать не придется!

Фото: Westin Maldives Miriandhoo

Курорт The Westin Maldives Miriandhoo – это 70 эко-вилл в итальянском стиле, которые радуют глаз своей лаконичностью и функциональностью. Просторные террасы, бассейны, панорамные виды на океан – все это создает атмосферу уединения и покоя. Каждое утро, открывая глаза, здесь можно любоваться бескрайней синевой океана, заряжаясь энергией на весь день.

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Фото: Westin Maldives Miriandhoo

Одно из главных преимуществ The Westin Maldives Miriandhoo – его расположение в самом сердце биосферного заповедника атолла Баа, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Здесь гостей ждет красочный домашний риф, который идеально исследовать с маской и трубкой, любуясь разноцветными рыбками и кораллами.

А с мая по ноябрь у туристов есть уникальный шанс стать свидетелем настоящего чуда природы – миграции скатов манта в бухту Ханифару. Сотни этих грациозных гигантов приплывают сюда в поисках планктона – это поистине завораживающее зрелище! По словам местного морского биолога Брианны Джони Вебб, в период полнолуния можно увидеть «более сотни скатов одновременно, иногда в компании белых акул».

Кроме скатов, в заповеднике кораллового атолла Баа можно встретить множество других удивительных морских обитателей: морских чертей, цезий, рыб-клоунов и даже дельфинов, играющих на закате. А для любителей активного отдыха курорт предлагает водные лыжи, аквацикл и традиционную ночную рыбалку.

Фото: Westin Maldives Miriandhoo

The Westin Maldives Miriandhoo – это не просто курорт, а целая философия, сочетающая в себе заботу о здоровье, активный отдых, уникальные природные красоты и эстетику. Здесь каждый сможет найти что-то для себя, перезагрузиться и вернуться домой обновленным и полным сил.