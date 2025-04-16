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Детские лагеря становятся еще популярнее

Детские лагеря становятся еще популярнее

Объем бронирований детских лагерей на лето в первые три месяца 2025 года увеличился более чем на 32% по сравнению с прошлым годом, как сообщает сервис Kidsincamp.ru.

Генеральный директор Incamp.ru Елена Рыженкова, сообщает «Коммерсант» отметила, что рост бронирований составил 10% в годовом выражении, причем это связано с увеличением числа школьников.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин прогнозирует, что в этом году рынок детского отдыха продолжит расти, что будет соответствовать общему развитию внутреннего туризма, которое ожидается на уровне примерно 10%. По прогнозам Минэкономики, общее количество поездок по стране в этом летом возрастет на 8,1%, достигнув 48 миллионов.

Аналитики «Контур.Фокуса» также сообщают, что к марту 2025 года в России было зарегистрировано 679 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией детского отдыха и оздоровления.

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