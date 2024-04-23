9 интересных фактов о Земле Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа была открыта так: австрийская полярная экспедиция случайно наткнулась на арктический архипелаг. Предлагаем вашему вниманию восемь фактов об этих удивительных территориях.

1 История открытия

Шхуна Admiral Tegetthoff под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера в 1872 году отправилась изучать возможность прокладки Северного морского пути, но летом следующего года их судно прибило льдами к берегам Новой Земли. Дрейфуя в западном направлении, команда причалила к незнакомым берегам, которые находились в 900 км от Северного полюса. Австрийские путешественники дали этой земле имя правившего в ту эпоху императора Австро-Венгерской монархии Франца Иосифа I.

2 Самая северная точка страны

О существовании Земли Франца-Иосифа догадывался в свое время Ломоносов, но на его предположение не обратили особого внимания. Географ Петр Кропоткин высказал похожую гипотезу Русскому Географическому обществу в 1871 году, но денег на затратное исследование не нашлось.

Российский флаг был поднят на Земле Франца-Иосифа только в 1914 году. Через 15 лет, в 1929 году, присутствие было закреплено, когда на острове Гукера заработала первая советская научно-исследовательская станция, куда ежегодно отправлялись полярные экспедиции. С тех пор на Земле Франца-Иосифа заканчивается Россия – мыс Флигели, что на острове Рудольф, считается самой северной точкой страны.

Настоящая арктическая романтика. Шхуна среди айсбергов на Земле Франца-Иосифа во время экспедиции в честь 150-летия открытия архипелага. Фото: Николай Гернет / фотохостинг rtraveler.ru

3 Северные территории

В состав Земли Франца-Иосифа входит 191 остров общей площадью 16 135 км², что практически равняется площади Кувейта (17 820 км²). Архипелаг, который на 85% покрыт льдами, входит в состав Архангельской области — крупнейшего субъекта РФ в европейской части страны. Его площадь составляет 589 913 км², что превышает территорию Испании (504 782 км²) и Франции (547 030 км²).

4 Последнее пристанище Седова

Больше сотни лет назад, в 1913 году, экспедиция под командованием российского полярного исследователя Георгия Седова достигла Земли Франца-Иосифа на пути к полюсу. Корабль «Михаил Суворин» (до выхода из Архангельска назывался «Святой великомученик Фока») был вынужден перезимовать в бухте у острова Гукера, которую позже назовут Тихой.

Условия были крайне тяжелыми: еды не хватало, помещение не отапливалось. Несмотря на болезнь, Седов отправился в сторону полюса вместе с двумя товарищами на собачьих упряжках. Через 18 дней, 20 февраля 1914 года, начальник экипажа умер возле острова Рудольфа. Там Седов был похоронен.

Флаг, который великий исследователь хотел установить на Северном полюсе, был помещен в его могилу. Его верный пес Фрам остался сторожить хозяина. В этом же году на поиски Седова отправилась экспедиция Исхака Ислямова, в результате которой Земля Франца-Иосифа стала принадлежать России.

Экспедиция российского полярника Георгия Седова готовилась наспех, что, видимо, и предопределило ее неудачу. Историки полагают, что причиной такой спешки был факт, что в 1913 году отмечался 300-летний юбилей царствования дома Романовых, и Седов рассчитывал, что достижение русскими Северного полюса станет хорошим подарком императору, который, кстати, сам сделал частный взнос в финансирование экспедиции - 10 тысяч рублей.

5 Суровые острова

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У природы нет плохой погоды… Исключение составляет Земля Франца-Иосифа. Территория архипелага находится севернее 80 градуса северной широты. Соответственно, для него характерны полярный день и ночь. Полярная ночь в среднем здесь длится 125 суток, а день — 140.

Зима на Земле Франца-Иосифа очень сурова. Во время нее буйствуют ветра, а температура достигает 25-30 градусов со знаком минус. Лето здесь тоже суровое. Только один месяц в году, в июле, температура может достигать положительных отметок. Под такими подразумевается +1-3° С.

Белый медведь на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Фото: Maria Pogojeva / фотохостинг rtraveler.ru

6 Память о женщинах Нансена

Три острова на Земле Франца-Иосифа были названы в честь любимых женщин норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена. Во время своей знаменитой полярной экспедиции (1893-1896), целью которой было изучение Северного полюса, судно «Фрам» вынуждено было пристать к северо-восточным берегам архипелага на зимовку в 1895 году. В результате Нансен открыл группу островов архипелага Белая Земля, которым дал имена Ева, Лив и Аделаида. Позже выяснится, что первые два на самом деле составляют один остров, общей площадью 288 км². Во время советской экспедиции 1932 года было решено переименовать его, в результате чего остров получил нынешнее двойное название Ева-Лив.

Евой звали жену Нансена. Она разделяла страсть мужа к зимним видам спорта и стала первой женщиной в Норвегии, которая осмелилась надеть брюки во время лыжной ходьбы, чем произвела фурор в обществе. В честь первой дочки был назван остров Лив (полуостров). Видимо, она оценила подарок отца и в ответ написала биографическую книгу о норвежском исследователе. Ну и конечно, Нансен не мог забыть о своей матери. Аделаиде Юханне Текле он посвятил третий остров, расположенный в 3,5 км от Ева-Лив.

Знаменитый норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен в 1895 году был вынужден остаться на зимовку на Земле Франца-Иосифа, которую он назвал "Белой Землей". По итогам той экспедиции Нансен написал книгу «"Фрам" в полярном море».

7 Самое северное отделение Почты России

25 августа 2005 года Почта России на своем сайте скромно объявила о том, что открывает самое северное почтовое отделение мира «Архангельск 163100». Оно находится на острове Хейса, который был назван в честь американского исследователя и врача Айзека Хейса. Если верить сайту, почта работает один день в неделю: в среду с 10 до 11 часов. И что важно — без перерыва. Также на Земле Франца-Иосифа работает самая северная метеостанция в мире.

8 Букет из стран

Острова и мысы на Земле Франца-Иосифа были названы не только в честь конкретных людей, но и в честь стран. Если рассмотреть карту архипелага внимательней, можно найти множество названий, отвечающим разным государствам мира. Например, пролив между островами Пайера и Грили был назван Американским во время экспедиции под руководством Энтони Фиалы 1903–1905 годов. Среди участников той американской экспедиции было много итальянцев. В честь своей родины они назвали пролив между островом Пайера и Джексона Итальянским.

На острове Джексона имеется кусочек Норвегии — именно этой стране посвящено название одного из мысов. Когда исследователь Джексон узнал, что в этом месте Нансен провел зиму в примитивной хижине, в 1985 году он назвал мыс Норвегия.

Атомный ледокол «50 Лет Победы» у ледника. Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Фото: Андрей Паршин / фотохостинг rtraveler.ru

9 Сборище металлолома

Арктическая пустыня нуждается в генеральной уборке. Во время интенсивного освоения Арктики после Второй мировой войны территория архипелага была наводнена мусором. Большую долю среди мусора в Арктике составляют ржавые бочки из-под горюче-смазочных материалов.