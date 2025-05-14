Dhigali Maldives: гармония роскоши и природы в атолле Раа

Пятизвездочный курорт Dhigali Maldives в атолле Раа предлагает редкое сочетание современной роскоши и нетронутой природной красоты, где кристальная лагуна встречается с пышной тропической растительностью.

Путь к уединению

Расположенный в 40 минутах полета на гидросамолете от Мале, Dhigali Maldives остается достаточно доступным, сохраняя при этом атмосферу изолированного тропического убежища. Альтернативный маршрут включает 30-минутный внутренний авиаперелет до аэропорта Ихуру/Дхараванду с последующим 40-минутным трансфером на скоростном катере — выбор за вами.

Курорт окружен домашним коралловым рифом и лагуной, создавая идеальные условия для знакомства с морской жизнью Мальдив. Центр дайвинга PADI предлагает программы обучения для всех уровней подготовки и организует экскурсии к наиболее интересным местам погружений.

Premium All-Inclusive: новое определение безмятежности

Уникальная особенность Dhigali — эксклюзивный пакет услуг Premium All-Inclusive, выходящий за рамки стандартных предложений мальдивских курортов. Этот план охватывает весь спектр услуг: от персональной встречи и VIP-обслуживания в аэропорту до неограниченного доступа к гастрономическим изыскам и премиальным напиткам во всех ресторанах и барах курорта.

Ежедневное пополнение мини-бара, бесплатный прокат снаряжения для снорклинга, увлекательные экскурсии и доступ в детский клуб — всё это входит в пакет. Этот формат позволяет полностью погрузиться в отдых, освободившись от необходимости следить за расходами.

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Подводная вселенная

Домашний риф Dhigali, расположенный всего в нескольких метрах от берега, открывает доступ к удивительному подводному миру. В юго-западной части рифа находятся небольшие пещеры, населенные разнообразными морскими обитателями: рыбами-львами, черепахами, рыбами-хирургами, муренами и групперами.

Недалеко от курорта расположен знаменитый морской заповедник Ханифару Бей — биосферный резерват ЮНЕСКО. Здесь можно наблюдать крупнейшие на Мальдивах сезонные скопления мант, разноцветные коралловые сады и величественных китовых акул, которые, питаясь исключительно планктоном, абсолютно безопасны для человека.

Особое впечатление оставляет ночной снорклинг — возможность увидеть совершенно иную жизнь рифа после заката. Безопасность таких погружений обеспечивают сертифицированные инструкторы.

Тропические открытия

Джунгли центральной части острова предлагают свои приключения. Прогулка по Jungle Walk — это возможность соединиться с природой, ощутить себя первооткрывателем или найти уединенное место для чтения на деревянных скамейках, спрятанных в зелени.

Гастрономическое путешествие

Семь ресторанов и баров Dhigali представляют разнообразие кулинарных концепций. Haali Bar с его коктейльной картой и музыкой в стиле deep house — идеальное место для встречи заката. Гриль-ресторан Faru, расположенный у самой кромки воды, предлагает средиземноморскую кухню с акцентом на мясные деликатесы и морепродукты.

Фирменный ресторан Battuta, вдохновленный путешествиями арабского исследователя Ибн Баттуты, приглашает в кулинарное путешествие по Азии. The Deli работает в формате "еда на вынос" с меню из свежих салатов, сэндвичей и смузи. Кофейня Jade предлагает ароматный кофе, домашнее мороженое и выпечку, а основной ресторан Capers радует интернациональной кухней и местными деликатесами.

Детский мир

Один из лучших детских клубов на Мальдивах ждет маленьких гостей Dhigali. Ежедневная программа включает рисование, роспись футболок, оригами, создание фоторамок, мастер-классы по приготовлению пиццы и знакомство с местной флорой и фауной. Дети от четырех до двенадцати лет посещают клуб бесплатно, а для самых маленьких предусмотрено присутствие родителей или услуги няни.

Оазис релаксации

В центре острова скрыт SPA-комплекс, где опытные мастера проводят процедуры и массажи на любой вкус. Особого внимания заслуживает фирменная 90-минутная процедура для тела и лица, сочетающая балийские, шведские, тайские и индийские массажные техники. Для пар предусмотрены специальные программы с ванной под открытым небом, пеной, лепестками роз и шампанским — идеальное завершение дня на этом тропическом острове.