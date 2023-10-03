Дикий кабан устроил переполох на пляже в Крыму: видео

Животное вылезло из моря и напугало отдыхающих.

Дикий кабан выбрался из моря на крымском пляже и перепугал туристов. Видео с животным публикует паблик «Вкратце Крым» в соцсети «ВКонтакте».

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На кадрах видно, как кабан плывет по морю, приближается к берегу, а затем быстро бежит по пляжу. Отдыхающие с криком разбегаются в стороны. Впрочем, животное не проявляет к ним интереса и скрывается в районе жилого сектора.

По словам очевидцев, видео было снято на пляже поселка Мирный. Откуда кабан появился в море, осталось загадкой.

Похожая история с кабаном, выплывшим из моря и распугавшим людей, произошла в прошлом году в Испании. Очевидцы предложили, что животное решило искупаться, чтобы спастись от летней жары.