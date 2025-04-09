Добраться до курортов Светлогорска стало проще

Специальная система оплаты по геолокации поможет купить билет на пригородные поезда.
На Светлогорском направлении Калининградской железной дороги для пассажиров электропоездов «Ласточка» запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+».
Как это работает?
Так называемая геооплата довольна удобна для пассажиров: не нужно тратить время на покупку билетов, стояние в очередях – после завершения поездки система самостоятельно рассчитает тариф поездки и спишет оплату с банковской карты.
Чтобы воспользоваться сервисом, перед началом поездки пассажиру необходимо запустить мобильное приложение «ПроТранспорт+». Далее на станции прибытия нужно сделать отметку о завершении поездки и система «Умная оплата» на основании данных о геолокации смартфона самостоятельно рассчитает стоимость проезда и спишет сумму с банковской карты. QR-код электронного билета и чек появятся на экране смартфона.
Необходимые для работы сервиса Bluetooth-метки размещены на остановочных пунктах в сообщении Калининград – Светлогорск через Переславское и Калининград – Зеленоградск – Светлогорск.
Жители и гости Калининградской области могут скачать приложение «ПроТранспорт+» с помощью специальных стикеров, размещенных на остановочных пунктах и на вокзалах.