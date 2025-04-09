Добраться до курортов Светлогорска стало проще

Как это работает?

Так называемая геооплата довольна удобна для пассажиров: не нужно тратить время на покупку билетов, стояние в очередях – после завершения поездки система самостоятельно рассчитает тариф поездки и спишет оплату с банковской карты.

Чтобы воспользоваться сервисом, перед началом поездки пассажиру необходимо запустить мобильное приложение «ПроТранспорт+». Далее на станции прибытия нужно сделать отметку о завершении поездки и система «Умная оплата» на основании данных о геолокации смартфона самостоятельно рассчитает стоимость проезда и спишет сумму с банковской карты. QR-код электронного билета и чек появятся на экране смартфона.