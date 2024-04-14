Добраться из Москвы в Петербург на поезде можно будет за два часа

Высокоскоростную магистраль запустят в 2028 году.

В 2028 году добраться из Москвы в Санкт-Петербург на поезде можно будет всего за 2 часа 15 минут. Между городами откроют Высокоскоростную магистраль (ВСМ), сообщает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Как говорится в сообщении, на маршруте протяженностью 679 км поезда смогут делать до 16 остановок. Потому у пассажиров будет возможность быстро добраться не только до Петербурга, но и до многих других городов. Так, время пути в Тверь составит всего за 39 минут, до Валдая – 1 час 15 минут, а до Великого Новгорода – 1 час 41 минуту.

По данным РЖД, после открытия ВСМ по ней планируют запустить до 40 поездов в сутки в каждом направлений. По Москве и Петербургу они будут ехать со скоростью 200 км/ч, а между ними – до 400 км/ч. При этом, отметили в телеграм-канале, в городской черте движение будет «с минимальным движением шума».

Проектирование магистрали выполнено более чем на 60%, сейчас ведётся строительство наиболее сложного участка на выходе из Москвы. Прогнозируется, что высокоскоростной линией Москва – Санкт-Петербург каждый год будут пользоваться 23 млн человек.

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