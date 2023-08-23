Доходы мирового туризма через 10 лет составят 15 триллионов долларов

Такой прогноз дал Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

Объем мировой туристической отрасли к 2033 году вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом, до 15,5 триллиона долларов, что составит порядка 11,6% глобальной экономики, прогнозирует WTTC.

В мировой туристической отрасли в конце 2023 года будут трудоустроены 430 миллионов человек по сравнению с 334 миллионами в 2019 году, полагают эксперты WTTC. Это примерно одна девятая всех рабочих мест в мире. Кроме того, отрасль будет расти быстрее, чем мировая экономика.

«Экономисты полагают, что глобальный ВВП в этом году вырастет на 2,6%. Мы же ожидаем, что в секторе путешествий и туризма рост составит порядка 5,1%», – Джулия Симпсон, глава WTTC.

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Аналитики организации также полагают, что турсектор в Китае будет расти опережающими темпами по сравнению с США, благодаря чему китайская отрасль по объему доходов к 2033 году обойдет американскую. Китайский туризм будет приносить четыре триллиона долларов через десять лет и составлять 14,1% экономики страны, тогда как в США показатели составят три триллиона долларов и 10,1% соответственно.

Кроме того, организация Virtuoso, объединяющая свыше 20 тысяч турагентов в люксовом сегменте, сообщила о росте продаж туристических услуг в первом полугодии 2023 года на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным Virtuoso, в последнее время активно растет популярность необычных направлений, включая поездки с научными экспедициями в Антарктиду или на Галапагосские острова.