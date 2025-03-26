Долго ли Федору Конюхову осталось плыть до Австралии?

Путешественник уже 111 дней находится в открытом океане на пути к мысу Люин.

5 декабря Фёдор Конюхов отправился в одиночное плавание на весельной лодке и с тех пор преодолел более 8 тысяч километров пути по неспокойным водам Атлантического и Индийского океанов.

Как сообщает оперативный штаб Конюхова, по состоянию на 26 апреля до конечной точки маршрута — мыса Люин в Западной Австралии — путешественнику остаётся пройти 5,300 километров по прямой.

28 февраля Конюхов достиг важной отметки – на весельной лодке «АКРОС» он прошёл ровно половину своего маршрута, или 6 800 километров по прямой — хотя по факту, отмечают в штабе, из-за непрекращающихся штормов в Южной Атлантике это расстояние увеличилось до 8,000 километров. Ранее мы рассказывали о сложной борьбе Конюхова с 8-метровыми волнами и штормами.

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Сейчас прошло уже 111 дней рекордного путешествия россиянина – 15 марта он отметил ровно 100 дней в пути. Предполагается, что до Австралии остается ещё примерно 90 дней. Подобный одиночный маршрут без заходов в порты и сопровождения ранее никто не преодолевал, поэтому даты путешествия лишь ориентировочные.

Координаты лодки Фёдора Конюхова на карте: 41’45 южной широты и 57’10 восточной долготы Фото: Geotree.ru

Лодка 73-летнего россиянина сейчас находится не в лучшем состоянии: стационарный опреснитель вышел из строя, на борту «нет сухого места», морская вода затекает в прибор навигации и средства связи. Конюхов сообщил команде, что теперь будет использовать ручной опреснитель для получения пресной воды посреди океана – за всю историю его походов на яхтах и весельных лодках ему впервые пришлось прибегнуть к этой мере. У путешественника также имеется неприкосновенный запас пресной воды в бутылках, которого в крайнем случае должно хватить до Австралии.

По последним данным, лодка «АКРОС» находится на 41’45 южной широты и 57’10 восточной долготы.