Дороги России вместе с Gislaved: Сочи

В России много удивительных мест, куда можно добраться только на автомобиле — куда-то ведут асфальтовые дороги с множеством полос, куда-то грунтовки, петляющие среди гор и облаков. Вместе с брендом Gislaved мы отправились в несколько путешествий и для начала посетили самый популярный у туристов регион России — Большой Сочи. Рассказываем о самых интересных местах, которые можно посмотреть в этих краях, а заодно – о том, какую важную роль в автомобильной поездке играют шины.

Фото: Роман Демченко

Согласно статистике, менее 20% водителей уделяют достаточное время выбору шин, большинство не считают их чем-то важным. Однако от правильно выбранных шин во многом зависит безопасность пассажиров даже в самом дорогом автомобиле. Современные шины – сложнейшие изделия, которые постоянно совершенствуются. Работа над этим продуктом, без преувеличения, толкает вперед целые отрасли науки. Мы выбрали для нашего путешествия летние шины Gislaved Premium Control. Это универсальные шины, которые подходят одинаково как для коротких, так и для дальних поездок, они приспособлены к самым разным условиям. Gislaved мы проверяли прямо во время путешествия: ездили по ровному асфальту, забирались повыше в горы, попадали под дождь. Можем с точностью утверждать, что Gislaved Premium Control — надежные шины, которые позволяют чувствовать себя уверенно и комфортно на дороге.

Тисо-самшитовая роща

Фото: Андрей Каменев

Координаты: 43 31 3756 N 39 52 31 832 E

Ближайший населенный пункт: Хоста

Что там: частично роща была уничтожена десять лет назад. Вместе с посадочным материалом к Олимпиаде в 2014 году в Сочи завезли опасных насекомых — самшитовую огневку. Но постепенно лес восстанавливается: перед гибелью взрослые деревья сбрасывали семена, позже они давали всходы. Теперь по всей роще можно увидеть тысячи молодых кустов самшита. Здесь есть на что посмотреть, в этих местах сохранились виды флоры, которые росли еще с доледникового периода или даже во времена динозавров.

Одно из самых интересных мест рощи в народе называют «лабиринт». Это, действительно, лабиринт – разлом в скалах, по которому можно пройтись. Чудному геологическому памятнику, по подсчетам исследователей, больше 20 миллионов лет.

Фото: Роман Демченко

Неподалеку от Олимпийского парка почти идеальный асфальт, но в целом в Сочи очень разные дороги — трещины и ямы попадаются, если отъезжаешь подальше от туристических мест. Рисунок протектора Gislaved Premium Control обеспечивает максимальную площадь контакта в любой ситуации. Благодаря идеально подобранной жесткости протектора, шина максимально плотно прилегает к поверхности дороги — при торможении, ускорении и боковых нагрузках при поворотах. Кроме того, благодаря особенному составу резиновой смеси и большим блокам протектора создается дополнительное сопротивление сколам и порезам.

Купания с видом на горы

Инфинити-бассейн в отеле "Долина 960"

Адреса:

«Долина 960», ул. Горная, д. 2, село Эстосадок

«Поляна 1389 Отель и Спа»: Ачипсинская ул., 8/11, село Эстосадок

Sunshine Park: площадь Виктория 2, село Эстосадок



Что там: в горах Сочи есть несколько отличных мест, где можно искупаться с видом на горы. Например, круглогодичный теплый инфинити-бассейн с бесконечной панорамой горных вершин – в отеле «Долина 960». Еще одна точка — в спа-отеле «Поляна 1389 Отель и Спа», высота 1389 метров, есть подогреваемый бассейн, в воде отражаются облака. Другое место — в термально-развлекательном комплексе Sunshine Park (температура воды, как на Мальдивах в хорошую погоду, +33 градуса). Есть здесь и сауна с панорамным видом на горные вершины.

Дикие животные в Экоцентре «Лаура»

Фото: ФГБУ "Кавказский биосферный заповедник"

Координаты: 43.69 742, 40.26 688

Что там: вольерный комплекс «Лаура» — не зоопарк, а реабилитационный центр, где живут множество диких животных, спасенных в разное время на территории Кавказского заповедника. Еноты, пострадавшие от браконьеров, крошечные лисята, потерявшие родителей, рысь, леопард, олени и куницы. А главное — зубр, самое крупное млекопитающее России и Европы!

Работники центра выхаживают всех своих питомцев — лечат, кормят, а потом (если после реабилитации животное способно выжить самостоятельно в дикой природе) выпускают постояльца в свободную жизнь — в лес.

Фото: Роман Демченко

Дождь, конечно, красивое явление, когда наблюдаешь за ним сидя где-нибудь на террасе. Что же касается автомобильных путешествий — мокрая дорога может быть очень опасна. Нам удалось протестировать Gislaved Premium Control во время непогоды на мокром асфальте — благодаря своим исключительным качествам, шины очень уверенно держат автомобиль на дороге. Эта надежность достигается благодаря технологиям и решениям, которые были использованы при создании Gislaved Premium Control: например, трехмерные кромки плечевых блоков обеспечивают дополнительную жесткость и снижают деформацию, обеспечивая оптимальное сцепление на мокрой и сухой дорогах.

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«Скайпарк»

Фото: SKYPARK Sochi

Адрес: село Казачий Брод, Краснофлотская улица, 54А

Что там: парк адреналиновых аттракционов в 30 километрах от Красной Поляны. Сюда стоит приехать только для того, чтобы пройтись по подвесному мосту с сетчатым полом – он висит над ущельем на высоте больше двухсот метров. Река, автомобили, проезжающие где-то внизу по шоссе — все это кажется игрушечным. Еще одно развлечение — самые высотные в мире качели (на них можно покататься и вдвоем) на высоте больше 170 метров. Для тех, кто любит пощекотать нервы, есть троллей (скорость до 120 км/час) и, конечно, знаменитые банджи-прыжки с 207 метров (семь секунд свободного падения – ощущения, конечно, незабываемые).

Фото: Роман Демченко

Шум от дороги, вибрация — все это влияет на водителя, который начинает быстрее ощущать усталость и дискомфорт. В шинах Gislaved Premium Control комбинация гибкой плечевой зоны и усиленной бортовой зоны дают стабильность при движении, снижая потребление топлива и обеспечивая комфорт.

Водопады

Фото: Андрей Каменев

Координаты:

Змейковские 43° 38’ 8.405" N 39° 48’ 59.033" E

Ореховский 43°42′26″ N 39°46′27″ E

Агурские 43.558503°, 39.825631

Везде: ближайший населенный пункт — город Сочи

Что там: в горах Сочи множество водопадов, но не до всех из них легко добраться. Есть же и красивые и, более или менее, легкодоступные. К примеру, Змейковские водопады – рядом тут оборудована зона отдыха с кафе и беседками, есть и природная купель, которая прогревается в хорошую погоду. Есть еще длиннющий Ореховский водопад на реке Безуменка, вода падает с тридцатиметровой высоты, сюда туристы часто приезжают, чтобы охладиться и укрыться от жары. Температура в этом месте всегда сильно ниже и комфортнее, чем в городе. Стоит посмотреть и Агурские водопады — здесь в лесу оборудованы тропинки, вокруг — скалы, а внизу шумит река Агура. И три эффектных водопада, высотой от 12 до 23 метров.

Аттракционы в Сочи парке

Фото: Антон Зоркин

Адрес: Олимпийский просп., 21, Сочи

Что там: гигантский парк по мотивам русских народных сказок – более двух десятков аттракционов как для самых маленьких, так и для взрослых. Один из самых волнительных — «Змей горыныч», километровая американская горка, самая быстрая в России, скорость достигает почти 100 км/час. Еще есть «Жар-птица» — свободное падение с высоты 65 метров (на высшей точке открывается живописный вид на Сочи и побережье). Помимо аттракционов: дельфинарий, веревочный парк, тут также проходят всевозможные шоу, пенные вечеринки и концерты. По дорожкам ходит Баба-яга, медведи, волки, рыцари и другие персонажи русских сказок.

Чайные плантации

Фото: Иван Васин

Адрес: Измайловская ул., 141, село Измайловка



Что там: огромные плантации в долине реки Мацесты – самая северная точка, где на нашей планете выращивают чай. Здесь же расположена фабрика по переработке. Очень живописное место, куда специально, например, приезжают, чтобы сделать свадебные фотосессии. Помимо того, чтобы любоваться видами, здесь стоит поучаствовать в мастер-классе, попробовать черный и зеленый чай на дегустации и пройтись с экскурсией по плантации.

Путешествовать по Большому Сочи и Красной Поляне можно долго, но нас ждет уже следующая поездка. Новые места и условия для шин от Gislaved. Не пропустите новые публикации!