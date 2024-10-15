Дороги России вместе с Gislaved: тестируем зимние шины в Якутии

В России много удивительных мест, куда можно добраться только на автомобиле — куда-то ведут асфальтовые дороги с множеством полос, куда-то грунтовки, петляющие среди гор и облаков. Вместе с брендом Gislaved мы отправились в несколько путешествий. Для начала посетили самый популярный у туристов самый жаркий регион России — Большой Сочи. А потом побывали в морозной Якутии, где протестировали зимние шипованные шины Nord Frost 200. Морозы до -50, почти постоянная темнота — короткий световой день. Рассказываем, как это было.

Якутия, Республика Саха — один из самых холодных регионов в нашей стране. Подобные морозы в центральной России кажутся чем-то невероятным, а здесь в порядке вещей. К примеру, ученикам первых классов отменяют занятия в школе исключительно тогда, когда температура опускается до -45 градусов.



Лето здесь короткое и прохладное, а зима долгая и суровая. Между тем, что касается дорог и водителей, то зима — лучшее время, поскольку появляются зимники, дороги, которые проложены по рекам, озерам и болотам туда, куда в летний сезон проехать нереально. Собственно, в некоторые места и населенные пункты Якутии проехать можно исключительно в холодное время года — по зимнику.

Шина Nord Frost 200 отлично показала себя в зимних условиях. Главная сложность в зимнем путешествии – ухудшение сцепления на скользкой, снежной, ледяной дороге. Поэтому нужно быть крайне аккуратным со всеми органами управления автомобилем. Нельзя допускать резких движений: жать на газ, на тормоз, крутить руль. Резкое движение ведет к потере сцепления с дорогой. Чем хуже условия, чем более скользко — тем более плавно нужно действовать. Одну из важнейших ролей в безопасности на зимней дороге играют правильно подобранные шины. Например, у Nord Frost 200, благодаря ассиметричному рисунку протектора, есть такое важное качество — улучшенная управляемость на всех покрытиях, будь-то зимний асфальт или лед. В целом, то, что отличает шины Gislaved от других, это, например, использование уникальных резиновых смесей при производстве, они повышают ездовые свойства. Другие особенности этих шин: форма корпуса шипа с заужением к основанию, крупные резиновые блоки протектора с ледоотводящими резервуарами, специальная форма отверстия под шип — всё это позволяет надежно удерживать шип в массиве резины рисунка протектора.

Что такое езда по зимнику? Иногда ощущения такие, словно едешь по стиральной доске — трясет непрерывно. Но периодически, когда попадаются хорошо очищенные грейдером участки, то можно разогнаться и до 100 километров в час. Впрочем, это бывает не так часто. Нередко мы ползли целый день со скоростью переполненного автобуса, проезжали где-то километров 200 часов за десять дороги. В этих местах нет привычных нам заправок, поэтому отдельно с нами ехал автомобиль с топливом.

В городах многие привыкли к чистым и не скользким дорогам – их у нас хорошо поливают, очищают. За городом ситуация прямо противоположная. Часто складывается такая ситуация: житель мегаполиса выезжает за пределы условного МКАДА, а привычки вождения и инстинкты остаются те же. Вот тогда водители и попадают в опасные ситуации — не успевают перестроиться и адаптироваться к новым условиям. Тут-то и помогают шины. К примеру, при производстве шипованных шин Nord Frost 200 от Gislaved применяют новый шип с твердосплавной вставкой с тремя гранями зацепления, которые закруглены для повышения износостойкости. Треугольная форма шипа повышает сцепление на скользкой дороге при торможении, разгоне и во время поворотов. Кроме того, в этой шине множество мелких ламелей и используется резиновая смесь специально для северных условий: все это повышает управляемость на зимней дороге.

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Какие сувениры привезти из Якутии Среди разнообразных и уникальных подарков из Якутии особое место занимают изысканные аксессуары из мамонтовой кости, включая кулоны, серьги и браслеты. А еще якутский суровый климат вдохновляет местных мастеров на создание не только стильных, но и функциональных изделий из кожи и меха, в том числе унтов – сапогов, которые стали настоящим символом региона. В этих сапогах можно смело противостоять морозам до минус шестидесяти градусов.



Кроме того, в Якутии делают очень теплые варежки, шапки, тулупы и шубы. В качестве уникального сувенира для мужчины — кынах бысах, нож, который занимает важное место в якутской охотничьей культуре. Особенно ценными считаются экземпляры, изготовленные вручную. Отличительная черта таких ножей — ручка из березового капа (а для изготовления ножен используют либо дерево, либо кожу).

Обстановка вокруг — горы, холмы, бесконечные снежные дали. День очень короткий, темнеет быстро, снег блестит в свете фар. Температура периодически опускается до -45 градусов, что для Якутии не очень-то и много. Забавно, что обычные термометры, в том числе, и те, что установлены в автомобилях, не показывает температуру ниже -40, поэтому нам пришлось закупиться в местном магазине другими.

Ночевали же мы прямо в машинах, снимали задние сиденья, оборудовали себе лежанки и так и спали (в одежде и спальниках, конечно). Завтракали, обедали и ужинали тут же — в автомобилях, еду разогревали в бардачках с подогревом. Но все эти сложности, безусловно, того стоили. Перед нами открывались невероятные виды зимней нетронутой природы!