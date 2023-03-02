Достояние республики: путешествие по Марий Эл

Эта небольшая приволжская республика – настоящее «белое пятно» на туристической карте России: здесь бывало совсем мало путешественников, и немногие с ходу ответят о том, зачем ехать в Марий Эл и что там смотреть. Исправляем ситуацию и рассказываем о самом интересном.

В столичном городе Й

Столица Республики Марий Эл, Йошкар Ола – город необычный до экзотичности. Именно здесь, вдоль реки Малая Кокшага, находится набережная Брюгге, гуляя по которой легко потеряться во времени и пространстве — вернее, географии.



Дело в том, что фасады домов тут выполнены во фламандском стиле, характерном для этого небольшого бельгийского городка — отсюда и название. Правда, в Йошкар-Оле они предназначены уже не для «бюргеров», а для чиновников — в зданиях размещены различные министерства и ведомства.

На набережной встречаются любопытные изваяния – например, много сделавшей для развития города императрицы Елизаветы Петровны, венчающим фонтан Петру и Февронии на ладье и, неожиданно Грейс Келли и князю Монако Ренье III: они стоят у ЗАГСа, точно так же, как и Петр с Февронией олицетворяя любовь, супружескую верность и семейные ценности.

Но не Брюгге единым – в марийской столице есть и «крымское Ласточкино гнездо», и «московская Спасская башня», и «венецианский Дворец дожей», и «баварский замок Нойшванштайн». Вернее, их копии с совсем иной «начинкой»: так, во Дворце дожей расположилась художественная галерея, а в замке проходят выступления кукольного театра.



Кто-то скажет, что это китч, но гости республики с удовольствием осматривают европейско-марийские достопримечательности делают селфи на фоне «пряничных домиков» — такими картинками в соцсетях может похвастать не каждый!



И все путешественники непременно собираются на Патриаршей площади, чтобы увидеть замковый архитектурный комплекс «12 апостолов» — и восьмиминутное представление на башне с часами: полутораметровые фигурки Иисуса Христа и апостолов медленно двигаются под музыку перед восхищенной публикой.

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В Йошкар-Оле множество церквей и соборов, но не забыты здесь традиции коренных жителей республики и почитаемые ими священные рощи.

Это особенно читается в скульптурной композиции «Древо жизни», символизирующее часто встречающееся в национальной марийской вышивке мировое дерево.



А еще этот город – отличное место, чтобы закупиться сувенирами в салоне подарков «Энсай» (среди них — марийский мед, водка «Йошкин кот» и бальзам) и познакомиться с самобытной традиционной кухней — например, в ресторане «Мари», где многие блюда готовят в дровяной печи. Тут и мастер-классы устраивают — учат печь пышные трехслойные блины команмелна из разных видов муки.

Именем Козьмы и Демьяна

Мало кто знает, что марийцы делятся на четыре группы: горные (они живут на правом и частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и в соседних регионах), северо-западные (их можно встретить на юго-западе Кировской и северо-востоке Нижегородской областей), луговые (они занимают Волго-Вятское междуречье и составляют большинство марийского народа) и восточные (сложились из переселенцев с луговой стороны Волги в Башкирию и Приуралье).



Именно старинный купеческий Козьмодемьянск, основанный в XVI веке как острог и названный в честь мучеников Космы и Дамиана, – главный культурный центр горных марийцев. В отличие от эклектичной и оживленной Йошкар-Олы, этот городок на правом берегу Волги (Чебоксарского водохранилища), — место неторопливое, степенное, хорошо помнящее свое торговое и ярмарочное прошлое. Благодаря окружающим его лесам и обилию водных путей здесь была очень развита лесопромышленность.



До наших дней дошло множество памятников деревянного зодчества — многие собраны в обширном комплексе под открытым небом, на территории Марийского этнографического музея имени В. И. Романова, хранящего память 37 затопленных деревень и рассказывающего об обычаях и традициях гостям.

А еще в Козьмодемьянске открыты необычный Музей мореного дуба, посвященный этому уникальному материалу и работе с ним, Музей купеческого быта, где проходят театрализованные представления и рассказывают про традиционную купеческую кухню позапрошлого столетия.



Еще есть Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера в бывшем доме главы города (Козьмодемьянск был прообразом городка Нью-Васюки и потому принимает у себя ежегодный фестиваль «Бендериада»). Но особенно впечатляет художественно-исторический музей имени А. В. Григорьева, где собрана богатая коллекция картин Айвазовского, Кандинского, Коровина, Машкова, Малявина и многих других живописцев.