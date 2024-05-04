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Доступ на Эверест собираются ограничить

Фото: wikimedia

Всему виной экологические проблемы.

Непальский Верховный суд вынес решение об ограничении количества выдаваемых пермитов.

Власти также запретили вертолетные экскурсии на гору, ограничили использование вертолетов только для спасательных миссий. Кроме того, организаторы экспедиций обязаны теперь вести подробный учет всего, что берут с собой альпинисты.

В случае если снаряжение будет оставлено на вершине, участники восхождения будут оштрафованы. Эти изменения были внесены после того, как местный адвокат подал петицию, подчеркнув экологические проблемы, связанные с Эверестом.

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