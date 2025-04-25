Дубай по популярности превзошел у россиян Сочи

Многие туристы готовы доплачивать за отдых в ОАЭ.

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Число россиян, желающих отправиться в Дубай, значительно увеличилось, в то время как внутренний туризм теряет позиции ­— об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Так, спрос на путевки в Дубай на майские дни возрос практически на 60%, тогда как количество туристов, выбравших для отдыха Сочи на это время, аналогично сократилось. Основной причиной таких перемен стало загрязнение побережья Анапы нефтепродуктами, повлекшее закрытие местных пляжей.

Специалисты также отметили, что значительная доля российских туристов готова заплатить дополнительные 50 тысяч рублей за отдых в ОАЭ вместо того, чтобы платить порядка 130 тысяч рублей за двухместную поездку на курорты страны.

Ранее первый зампредседателя РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что на майские праздники большинство российских туристов отдают предпочтение российским черноморским курортам и популярным международным направлениям, таким как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.