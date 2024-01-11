Дубай признали самым популярным направлением в мире для путешествий

Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов становится лидером туризма третий год подряд – по версии Tripadvisor Travellers' Choice Awards.

Победители премии 2024 года были определены на основе качества и количества отзывов и оценок путешественников на Tripadvisor для различных подкатегорий отелей, ресторанов и развлечений в различных направлениях по всему миру за 12 месяцев – с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Победителем третий раз подряд стал Дубай.

«В Дубае все кажется особенно захватывающим, от ультрасовременного Бурдж-Халифа до базаров и торговых центров с их продавцами золота и ювелирных изделий. Это место, где вы можете исполнить все свои мечты, будь то катание на лыжах в помещении, серфинг по дюнам в пустыне или катание на зиплайне над городом», – говорится в сообщении Tripadvisor.

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На втором месте оказался индонезийский остров Бали, следом идут Лондон (Великобритания), Ханой (Вьетнам) и Рим (Италия). В десятку также вошли Париж (Франция), Канкун (Мексика), Марракеш (Марокко), остров Крит и Хойан (Вьетнам).

В категории «Лучшие из лучших природных направлений», которая отмечает тягу путешественников к приключениям и отдыху на свежем воздухе, победила непальская столица Катманду.

В рейтинге «Лучшие из лучших культурных направлений», ориентированном на любителей истории, искусства и культуры лидером стал перуанский город Куско. В категории «Лучшие из лучших гастрономических направлений» первое место занял Ханой.

Еще одна категория, ориентированная на романтический отдых, – «Лучшее из лучших направлений для медового месяца». В этом году первое место занял остров Бали.

Посмотреть победителей во всех подкатегориях можно здесь.