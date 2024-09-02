Два самых бюджетных направления за границу в сентябре

По данным сервиса «Авиасейлс», почти треть забронированных перелётов в первом месяце осени будут осуществлены из Москвы. Из них самыми бюджетными международными направлениями оказались Минск и Ереван.

Дешевле всего улететь за границу в сентябре можно будет из Москвы в Беларусь и Армению, рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Стоимость билета туда-обратно на одного пассажира в экономклассе в Минск будет начинаться от 7 070 рублей, по данным на конец августа, в Ереван – от 16 660 рублей. Другими бюджетными зарубежными направлениями стали Даламан в Турции, Усть-Каменогорск в Казахстане и Угренч (Узбекистан). Начальная стоимость авиабилетов туда-обратно в эти города не будет превышать 23 тысячи рублей.

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По последним данным сервиса, вылететь в Беларусь и Армению из Санкт-Петербурга будет немного дороже, однако оттуда можно бюджетно отправиться в Астану (от 26 750 рублей с одной пересадкой) и в Дубай – стоимость билета туда-обратно с одной пересадкой будет начинаться от 27 630 рублей.

Из Сочи недорого можно будет добраться до Стамбула (билеты туда-обратно будут начинаться от 15 220 рублей) и до Тбилиси (от 17 520 рублей).

Для желающих попутешествовать в сентябре на самолёте по России, дешевле всего из Москвы можно будет улететь в Казань или, например, в Псков.