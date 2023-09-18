Еда и мир: креольская кухня

Сейшельские острова – не самое очевидное место для гастротуризма. Но очень интересное!

Казалось, мир кулинарии изучен вдоль и поперек, а искушенный путешественник испробовал всё – от экзотических специй Индии до испанской паэльи с сочными морепродуктами. Но если в более очевидных гастрономических маршрутах вы успели стать экспертом со стажем, предлагаем пойти по непроторенной дорожке и обратить внимание на креольскую кухню. Помимо разнообразия вкусовых впечатлений это ещё и весомый повод хотя бы раз побывать на Сейшельских островах.

Смесь культур и вкусов. Как зарождалась креольская кухня?

Реклама

Секрет креольской кухни кроется в многогранной истории ее народа и смешанном культурном контексте. К креолам относятся потомки европейских колонизаторов, родившиеся в испанских, португальских и французских колониях Америки. Отсюда и перекресток кулинарных традиций: тысяча вкусовых сочетаний, ярких ароматов и всевозможных специй. Здесь каждое блюдо рождено в симбиозе культурных влияний и имеет свою уникальную историю.

Например, джамбалайя, одно из самых популярных креольских блюд, по одной из версий – ничто иное как попытка повторить паэлью, заменив дорогой шафран на помидоры. Получилось не только аутентично, но и очень сытно.

Как устроена креольская кухня и где её пробовать?

Главные вкусовые слагаемые креолов — свежие морепродукты, сезонные фрукты и овощи и яркие специи. Рыба и морские обитатели в сердцах сейшельцев занимают особое место, а специй и приправ для блюд не жалеют — в креольской кухне карри занимает важную роль.

Конечно, все аппетитные дары Индийского океана надо пробовать там, где о них знают не понаслышке, — например, на курортах Сейшельских островов. Тогда полное погружение в культуру креолов вам гарантировано. Вот что говорит о креольской кухне шеф-повар на пятизвездочном сейшельском курорте JA Enchanted Island Resort.