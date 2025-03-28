Египет собирается привлекать российских туристов в новые локации

Египетские власти активно трудятся над развитием новых курортов на побережье Средиземного моря для российских туристов. В интервью «Парламентской газете» об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в России, Назих Али Бахаэльдин Эль Наггари.
Дипломат отметил, что на протяжении долгого времени россияне предпочитают курорты Красного моря для пляжного отдыха. Самые популярные направления – Шарм-эш-Шейх и Хургада.
Однако в настоящее время египетские власти стремятся предложить россиянам возможность отдыхать также и на средиземноморском побережье, особенно в летние месяцы. По словам Посла, интерес к этому новому направлению проявляют российские туристические компании.
«Это совершенно другой формат курорта. В то время как Красное море привлекает своей богатой подводной жизнью, коралловыми рифами и возможностями для дайвинга, Средиземное море радует мелким песком и прозрачной бирюзовой водой, идеально подходящими для плавания и активных видов спорта. Многие российские путешественники уже привыкли отдыхать на Средиземноморье, и мы хотим открыть для них это направление в Египте», — подчеркнул Эль Наггари.
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