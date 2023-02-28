6 интересных фактов про Эмпайр-стейт-билдинг

Несколько десятилетий после постройки Эмпайр-стейт-билдинг был самым высоким свободно стоящим зданием в мире.
Рекордсмен своего времени
102-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, построенный на острове Манхэттен в 1931 году, был прорывом для своего времени – и первым зданием в мире выше 100 этажей.
Годом ранее на Манхэттене уже построили высочайшее здание того времени — Крайслер-билдинг. Но новому рекордсмену небоскрёб Chrysler Corporation ощутимо проигрывал. Его высота была 319 метров, тогда как у Эмпайр-стейт-билдинг она составляла 443 метра со шпилем, да и без шпиля оставались внушительные 380 метров.
Восьмое чудо света
Создатели Эмпайр-стейт-билдинг без ложной скромности называли свое детище восьмым чудом света. Холл здания был украшен восемью панно с изображением семи чудес света. На восьмом панно был изображен сам Эмпайр-стейт-билдинг.
История названия
Название здания можно перевести как Дом Имперского Штата. Имперский Штат — это официальное прозвище штата Нью-Йорк, возникшее благодаря высказыванию Джорджа Вашингтона: «Штат Нью-Йорк будет базой нашей империи».
Неудачный момент для постройки
Несмотря на всю величественность и помпезность внутренней обстановки, Эмпайр-стейт-билдинг был построен в не самый подходящий момент. В мире разгорелся экономический кризис, известный как Великая депрессия. Поэтому вскоре после торжественного открытия здания его начали называть Empty State Building («Пустое здание штата»). Желающих арендовать офис в небоскребе было мало. И виноват был не только кризис, но и неудачное расположение здания — добраться до него не на личном автомобиле было сложно.
До 1950 года здание не приносило дохода его владельцам. Примечательно, что в первый год эксплуатации здания его собственники заработали 2 миллиона долларов, просто продавая билеты на смотровую площадку здания, — примерно столько же, сколько они получили от съемщиков помещений Эмпайр-стейт-билдинг.
Ниже можно посмотреть архивные кадры, запечатлевшие процесс возведения небоскрёба.
Потеря рекорда
Самым высоким свободно стоящим сооружением мира Эмпайр-стейт-билдинг был 36 лет. В 1967 году была построена Останкинская телебашня высотой 540 метров, отобрав у Эмпайр-стейт-билдинг звание рекордсмена в этой категории.
А в 1973 году Дом Имперского Штата стал № 2 и в своем городе. Северная башня Всемирного торгового центра была высотой 526 метров. Правда, после террористической атаки 11 сентября 2001 года Эмпайр-стейт-билдинг снова стал самым высоким зданием Нью-Йорка. Но потом, 30 апреля 2012 года, башня заново строящегося Нового Всемирного торгового центра по высоте превзошла Эмпайр-стейт-билдинг.
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Отличный громоотвод
Эмпайр-стейт-билдинг постоянно выступает в качестве городского громоотвода: молнии бьют в здание несколько десятков раз в год.
Нынешний рекордсмен по высоте среди зданий в мире, напомним, — небоскреб Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ). Его высота — 828 метров.
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