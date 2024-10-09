Экипаж ДПС помог россиянке успеть на самолет

Женщина должна была лететь на операцию.

В Новосибирске экипаж ГАИ помог опаздывающей женщине добраться в аэропорт и успеть на самолет. О помощи инспекторов попросил водитель, который вез пассажирку в Толмачево, рассказали «Комсомольской правде» в областном управлении ГИБДД.

Водитель объяснил, что женщине срочно нужно успеть на международный рейс — она летит в другую страну на операцию. Но из-за сильных пробок в городе они могут опоздать.

Экипаж ДПС вошел в положение россиянки и решил ей помочь. Он доложил о ситуации в дежурную часть, после чего инспекторы оперативно сопроводили машину до аэропорта. И пациентка смогла успеть на рейс и улететь на свою операцию.

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