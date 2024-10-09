авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Экипаж ДПС помог россиянке успеть на самолет

Фото: Unsplash

Женщина должна была лететь на операцию.

В Новосибирске экипаж ГАИ помог опаздывающей женщине добраться в аэропорт и успеть на самолет. О помощи инспекторов попросил водитель, который вез пассажирку в Толмачево, рассказали «Комсомольской правде» в областном управлении ГИБДД.

Водитель объяснил, что женщине срочно нужно успеть на международный рейс — она летит в другую страну на операцию. Но из-за сильных пробок в городе они могут опоздать. 

Экипаж ДПС вошел в положение россиянки и решил ей помочь. Он доложил о ситуации в дежурную часть, после чего инспекторы оперативно сопроводили машину до аэропорта. И пациентка смогла успеть на рейс и улететь на свою операцию.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024