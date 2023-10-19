Экологи предложили брать 50 тысяч за посещение Байкала

По их мнению, это сократит туристический поток к озеру.

Ученые предложили ввести плату в размере 50 тысяч рублей за посещение Байкала. Это сдержит поток туристов на озеро, где пока нет инфраструктуры, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на конференции комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию.

По его словам, в этом году на Байкал приехали три миллиона «диких» туристов – то есть в разы больше, чем может принять территория.

«Баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно… Главная мера для устойчивого развития — сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер», — сказал ученый.

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Он отметил, что через два-три года количество туристов на Байкале достигнет пяти миллионов человек в год, в то время как инфраструктура не может принять такое количество приезжих. Потому ученый предложил установить плату за въезд для всех, кто не живет в Прибайкалье. По его мнению, это необходимо для того, чтобы сохранить озеро и дать региону возможность развиваться.