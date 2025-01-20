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Экологическая катастрофа в Анапе: туристов будут привлекать музеями

Экологическая катастрофа в Анапе: туристов будут привлекать музеями

Об этом рассказала Наталья Костенко, первый зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Крушение танкеров привело к масштабной экологической катастрофе, затронувшей побережье сразу нескольких регионов. Не только пляжи Крыма и Севастополя пострадали от загрязнения, но и береговая линия Анапы оказалась под серьезной угрозой. Разлившийся в Керченском проливе мазут нанес серьезный удар по прибрежной зоне, что может существенно повлиять на проведение курортного сезона в этом году. 

«Музеи — недооцененный ресурс, который может привлечь туристов в сложившейся ситуации. В прибрежных городах есть картинные галереи, потрясающие музеи с антиквариатом, древностями, найденными в ходе археологических раскопок на месте древних городов, которые раньше находились на Черноморском побережье. Помогут привлечь туристов и фестивали, концерты», — рассказала Наталья Костенко в интервью «Парламентской газете».

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