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Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Эксперт рассказал про самые опасные номера в отелях

Фото: Unsplash.com

Юрист дала советы путешественникам.

Юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) назвала категории номеров в отелях, куда лучше не заселяться — из соображений безопасности. Это комнаты на первом и высших этажах здания, а также те, что расположены недалеко от входа и парковки, сказала Диана Сорк в беседе с «Газетой.Ru».

По словам юриста, в номера на первом этаже может быть легко проникнуть преступникам, которые захотят обокрасть постояльцев. А из номеров на верхних этажах сложнее эвакуироваться в случае пожара. Самыми безопасными считаются комнаты на средних этажах (с третьего по шестой).

«Они находятся не слишком высоко, чтобы в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации спасатели имели возможность вас спасти. Также это расположение дает достаточно времени для самостоятельной эвакуации людей», — отметила Диана Срок.

Также она порекомендовала соблюдать правила безопасности в самом отеле — хранить ценные вещи в сейфе, не оставлять деньги на видных местах, поскольку горничная может принять их за чаевые и забрать себе. 

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