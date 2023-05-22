Эксперт сравнил цены на летний отдых в Сочи и Крыму

Он рассказал, сколько будут стоить туры на оба курорта.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) сравнил цены на отдых в Сочи и в Крыму этим летом. За тур на первом курорте россиянам придется выложить на 15-25 тысяч рублей больше, рассказал Сергей Ромашкин в беседе с NEWS.ru.

По словам Ромашкина стоимость путевки на 10 дней в Сочи начинается от 40 000 рублей, а перелет туда и обратно — примерно 15 000 рублей на человека. Итого получается 55-60 тысяч рублей.

В то же время, в Крым на 10 дней можно съездить за 35-40 тысяч рублей. В эту стоимость входит проживание в отеле три-четыре звезды с двухразовым питанием.

Как отметил эксперт, в этом сезоне отдых в отелях Крыма будет стоить примерно на 5% дешевле.

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«Так отельеры пытаются привлечь туристов, напуганных обстановкой в регионе. А в Сочи, конкуренте Крыма, из-за этого отдых по турпутевкам подорожал сразу на 15%», — заявил Ромашкин.