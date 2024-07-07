Эксперты дали совет россиянам, желающих поехать в Европу на новогодние праздники

В союзе туриндустрии считают, что подавать документы на визу стоит уже сейчас.

Жителям России, которые хотят получить шенгенскую визу для поездки в Европу на Новый год, стоит позаботиться о подаче документов уже этим летом, советует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Оформление визы может занять несколько месяцев, напомнил вице-президент. Поскольку у россиян есть возможность оформить заявку за полгода до планируемого путешествия, лучше сделать это как можно раньше.

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Напоминаем: Взнос за подачу шенгенской визы с июня вырос на 12%. Теперь стоимость визы для российских туристов составит около 9 тыс. рублей (90 евро); для детей от шести до двенадцати лет около 4,5 тыс. рублей (45 евро). Изменение стоимости краткосрочной визы коснулось туристов по всему миру.

Горин также отметил, что по нынешнему курсу, поездка в страны Европы на 7-10 дней для российской пары обойдется в 250-350 тыс. рублей. Финальная же сумма будет зависеть от стоимости авиабилетов.