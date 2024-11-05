Эксперты назвали цены на горнолыжных курортах России на Новый год

Средний чек на проживаниях в гостиницах и апартаментах составил 16 тысяч рублей.

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Средний чек на проживание в гостиницах и апартаментах горнолыжных курортов России на новогодних каникулах в 2025 году составляет 16 тысяч рублей в сутки — на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные привели аналитики МТС Travel. По их данным, цены на горнолыжных курортах России на Новый год распределились следующим образом (стоимость ночи в отеле в сутки на двоих):

Сочи — 20 тысяч рублей; Шерегеш — 17,4 тысячи рублей; Архыз — 15,7 тысячи рублей; Домбай — 13 тысяч рублей; Сахалин — 7,3 тысячи рублей.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период новогодних праздников. Выяснилось, где будут отдыхать семьи с детьми. Результаты исследования эксперты сервиса предоставили Russian Traveler.