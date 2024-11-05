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№ 4 (13)

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Russian Traveler №4(13) 2024
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Эксперты назвали цены на горнолыжных курортах России на Новый год

Фото: Unsplash

Средний чек на проживаниях в гостиницах и апартаментах составил 16 тысяч рублей.

Средний чек на проживание в гостиницах и апартаментах горнолыжных курортов России на новогодних каникулах в 2025 году составляет 16 тысяч рублей в сутки — на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные привели аналитики МТС Travel. По их данным, цены на горнолыжных курортах России на Новый год распределились следующим образом (стоимость ночи в отеле в сутки на двоих):

  1. Сочи — 20 тысяч рублей;
  2. Шерегеш — 17,4 тысячи рублей;
  3. Архыз — 15,7 тысячи рублей;
  4. Домбай — 13 тысяч рублей;
  5. Сахалин — 7,3 тысячи рублей.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период новогодних праздников. Выяснилось, где будут отдыхать семьи с детьми. Результаты исследования эксперты сервиса предоставили Russian Traveler.

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