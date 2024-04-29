Эксперты назвали города с самыми низкими ценами на посуточную аренду

На первом месте – Калининград.

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По данным аналитиков сервиса "Суточно.ру", летом 2024 года средняя стоимость забронированной ночи при посуточном размещении для путешественников по России составила 4,79 тыс. рублей. Статистика основана на ранних бронированиях к концу апреля и охватывает преимущественно посуточную аренду жилья. За год показатель вырос на 15%.

Наиболее популярные направления для бронирования летом с минимальными ставками на сервисе были Калининград (3,58 тыс. руб. в сутки), Кисловодск (3,76 тыс. руб.) и Анапа (4 тыс. руб.). За год стоимость аренды в этих местах увеличилась на 16%, 15% и 21% соответственно.