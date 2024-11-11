Эксперты назвали самые дешевые горнолыжные курорты России

Первое место в рейтинге занял «Аджигардак» на Южном Урале.

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Эксперты МТС Travel составили рейтинг самых дешевых горнолыжных курортов России. Вот как он выглядит:

Горнолыжный курорт «Аджигардак» (Южный Урал)

Средняя стоимость проживания: 2,5 тысячи рублей в сутки.

Забронировать жилье можно в городе Аша рядом с «Аджигардаком». Низкие цены на направлении сохраняются на протяжении всего зимнего сезона, включая пиковые даты в новогодние праздники. Гости курорта могут воспользоваться 14 трассами разной сложности, площадками для внетрассового катания, сноуборд-парком, трассой для беговых лыж и спуском для тюбингов.

Горнолыжный курорт «Лаго-Наки» (Адыгея)

Средняя стоимость проживания: 4,2 тысячи рублей в сутки.

Горнолыжный курорт «Белокуриха» (Алтайский край).

Средняя стоимость проживания: 6,3 тысячи рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что средний чек на проживание в гостиницах и апартаментах горнолыжных курортов России на новогодних каникулах в 2025 году составляет 16 тысяч рублей в сутки — на 6% больше, чем годом ранее.