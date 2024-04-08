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Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Фото: Unsplash

Россияне планируют отдыхать в Москве, Калининграде, Турции и Индонезии.

Россияне на майских праздниках планируют отдыхать в Москве, Калининграде, Турции и Индонезии — об этом специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали Russian Traveler. Они проанализировали данные по бронированиям отелей, авиа- и ж/д билетов в России и за границей в период с 27 апреля по 12 мая.

Авиабилеты

В России самым популярным городом для майских путешествий стала Москва: на столицу приходится 24,8% бронирований, причем за год популярность выросла в полтора раза. Вторую строчку рейтинга занял Калининград с долей 10,3%, что на 18% меньше, чем в 2023 году. А замыкает тройку лидеров Сочи (9,9% заказов), интерес к южному курорту снизился на 23%.

Фото: Unsplash

ТОП-10 авианаправлений по России на майские праздники 2024:

  1. Москва — 24,8%;
  2. Калининград — 10,3%;
  3. Сочи — 9,9%;
  4. Санкт-Петербург — 9,8%;
  5. Минеральные воды — 3,9%;
  6. Екатеринбург — 3%;
  7. Махачкала — 2,6%;
  8. Уфа — 2,5%;
  9. Новосибирск — 2,4%;
  10. Красноярск — 2,3%.

По сравнению с прошлым годом в два раза вырос спрос на поездки в Красноярск, также более востребованной стала Уфа (+55%). Популярность Минеральных Вод и Махачкалы снизилась на треть, а Санкт-Петербурга — на 10%. Интерес к другим городам не изменился.

Фото: Unsplash

Что касается зарубежных направлений, наиболее востребована у россиян Турция, куда уже оформлено 9,9% авиазаказов. Однако это в два раза меньше, чем в 2023 году. За ней следуют Индонезия с долей 7,1% и Китай (7,0%), причем спрос на путешествия в обе страны вырос в 14 и шесть раз соответственно.

ТОП-10 зарубежных авианаправлений на майские праздники 2024:

  1. Турция — 9,9%;
  2. Индонезия — 7,1%;
  3. Китай — 7%;
  4. Япония — 6%;
  5. Грузия — 5,8%;
  6. Южная Корея — 5%;
  7. Узбекистан — 4,6%;
  8. Таиланд — 4,4%;
  9. ОАЭ — 4,1%;
  10. Армения — 4%.

По сравнению с прошлым годом в три раза вырос интерес россиян к путешествиям в Японию и Грузию, в два раза — в Южную Корею. А вот в другие страны отправится меньше российских туристов: доля Армении снизилась на 48%, Узбекистана — на 32%, ОАЭ — на 25%, а Таиланда — на 12%.

Железнодорожные билеты

На поезде большинство путешественников отправится в Москву: доля столицы, как и год назад, составляет 26,3%. Далее следует Санкт-Петербург, на который приходится 15,4%; спрос на поездки в Северную столицу вырос на 20%. Третье место занимает Адлер с 2,8% — как и на прошлые праздники.

ТОП-10 ж/д направлений на майские праздники 2024:

  1. Москва — 26,3%;
  2. Санкт-Петербург — 15,4%;
  3. Адлер — 2,8%;
  4. Краснодар — 2,7%;
  5. Ростов-на-Дону — 2,6%;
  6. Нижний Новгород — 2,2%;
  7. Казань — 2%;
  8. Екатеринбург — 1,7%;
  9. Анапа — 1,5%;
  10. Сочи — 1,3%.

За год выросла популярность Екатеринбурга (в два раза) и Казани (+18%), однако менее востребованы стали Краснодар (-27%) и Ростов-на-Дону (-12%).

Отели

Почти четверть путешественников, уже забронировавших на майские праздники гостиницы в России, собираются отдыхать в столице: доля Москвы составляет 24,3%, что на 22% больше, чем в прошлом году. Многие также забронировали жилье в Санкт-Петербурге (16,6%) и Адлере (4,5%). Спрос на отели в этих городах остался прежним.

ТОП-10 направлений для бронирования отелей в России на майские праздники 2024:

  1. Москва — 24,3%;
  2. Санкт-Петербург — 16,6%;
  3. Адлер — 4,5%;
  4. Казань — 3,6%;
  5. Сочи — 2,5%;
  6. Эсто-Садок — 2,3%;
  7. Екатеринбург — 2,2%;
  8. Краснодар — 2,1%;
  9. Нижний Новгород — 1,8%;
  10. Калининград — 1,7%.

Интерес к большинству городов из списка за год не изменился, только Сочи стал популярнее на 14%, а в отелях Эсто-Садка, наоборот, остановится на 18% меньше туристов.

Фото: Unsplash

Среди зарубежных городов, где россияне проведут майские праздники, лидирует Дубай — доля города составляет 5,3%, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Следом идет Минск, он набрал 5,2% (-10% за год). Третью строчку занял Ереван (4,1%); интерес к столице Армении не изменился.

ТОП-10 зарубежных направлений для бронирования отелей на майские праздники 2024:

  1. Дубай — 5,3%;
  2. Минск — 5,2%;
  3. Ереван — 4,1;
  4. Рим — 2,9%;
  5. Париж — 2,8%;
  6. Анталья — 2,7%;
  7. Барселона — 2,4%;
  8. Тбилиси — 2,3%;
  9. Бангкок — 2,2%;
  10. Стамбул — 1,9%.

Турецкий город за год сильнее всего потерял позиции, спрос на отели там упал в пять раз. Также меньше россиян будут отдыхать в Париже — доля снизилась на 20%. Почти все остальные города из топа демонстрируют рост: Тбилиси и Бангкок в два раза, Барселона — на 80%, а Рим — на 23%.

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