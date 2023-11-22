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№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Фототурнир: Мглистый ноябрь
Фототурнир: Мглистый ноябрь

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Эксперты назвали самые посещаемые страны мира

Фото: Unsplash

Первое место среди ТОП-10 стран по числу туристов заняла Франция.

Эксперты составили список самых посещаемых стран мира — об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками исследовательской платформы World Population Review (WPR). В основу рейтинга легли данные Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), касающиеся турпотока в первом полугодии 2023 года, в корреляции с темпами восстановления объемов доковидного периода.

ТОП-10 самых посещаемых стран мира по версии WPR:

  1. Франция — 89,4 миллиона туристов;
  2. Испания — 83,7 миллиона туристов;
  3. США — 79,3 миллиона туристов;
  4. Китай — 65,7 миллиона туристов;
  5. Италия — 64,5 миллиона туристов;
  6. Турция — 51,2 миллиона туристов;
  7. Мексика — 45 миллионов туристов;
  8. Таиланд — 39,8 миллиона туристов;
  9. Германия — 39,6 миллиона туристов;
  10. Великобритания — 39,4 миллиона туристов.

Самой посещаемой страной мира специалисты признали Францию — это звание страна удерживает уже 30 лет. А говоря о Китае, который вошел в первую пятерку рейтинга, специалисты АТОР напомнили, что в эту страну есть прямые рейсы из России.

«Посетите Великую Китайскую стену, Запретный Город в Пекине, Терракотовую армию в Сиане, Шанхай и его потрясающие небоскребы», — посоветовали эксперты, добавив, что, помимо Китая, из России легко добраться и в Турцию (шестое место), причем как в высокий летний сезон, так и зимой.

Ранее в АТОР сообщили, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет.

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