Эксперты назвали самые посещаемые страны мира

Первое место среди ТОП-10 стран по числу туристов заняла Франция.

Эксперты составили список самых посещаемых стран мира — об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками исследовательской платформы World Population Review (WPR). В основу рейтинга легли данные Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), касающиеся турпотока в первом полугодии 2023 года, в корреляции с темпами восстановления объемов доковидного периода.

ТОП-10 самых посещаемых стран мира по версии WPR:

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Франция — 89,4 миллиона туристов; Испания — 83,7 миллиона туристов; США — 79,3 миллиона туристов; Китай — 65,7 миллиона туристов; Италия — 64,5 миллиона туристов; Турция — 51,2 миллиона туристов; Мексика — 45 миллионов туристов; Таиланд — 39,8 миллиона туристов; Германия — 39,6 миллиона туристов; Великобритания — 39,4 миллиона туристов.

Самой посещаемой страной мира специалисты признали Францию — это звание страна удерживает уже 30 лет. А говоря о Китае, который вошел в первую пятерку рейтинга, специалисты АТОР напомнили, что в эту страну есть прямые рейсы из России.

«Посетите Великую Китайскую стену, Запретный Город в Пекине, Терракотовую армию в Сиане, Шанхай и его потрясающие небоскребы», — посоветовали эксперты, добавив, что, помимо Китая, из России легко добраться и в Турцию (шестое место), причем как в высокий летний сезон, так и зимой.

Ранее в АТОР сообщили, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет.