В лидерах оказались Китай, Турция и ОАЭ.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные зарубежные страны для осеннего отдыха. Ниже — данные о том, как подешевел средний чек на отдых в этих странах в сентябре и в первой половине октября:
- Китай — 35%;
- Турция — 15-25%;
- Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) — 2-23%;
- Таиланд — 3-13%.
Как отметили в Space Travel, в настоящее время отели ОАЭ либо оставили цены 2023 года, либо снижают их по спецпредложениям, а перевозка в долларах подешевела по сравнению с предыдущим годом.
При этом в АТОР дополнили, что на массовых пляжных направлениях осеннее снижение цен по сравнению с летними будет заметнее всего в начале октября.
Ранее сообщалось, что Турция и Египет оказались самыми безопасными странами для российских туристов. Об этом свидетельствует статистика страховой компании ЕВРОИНС, которую привели в АТОР.
Читайте также
Эксперты назвали самые выгодные направления для зарубежного отдыха
Россиянка отсудила у МВД полмиллиона из-за ошибки в загранпаспорте
Молния ударила в российского туриста, когда он танцевал на пирсе в Батуми
Из России планируют запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию
Учёные: путешествия помогают отсрочить старость