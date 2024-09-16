Эксперты назвали самые выгодные направления для зарубежного отдыха

В лидерах оказались Китай, Турция и ОАЭ.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные зарубежные страны для осеннего отдыха. Ниже — данные о том, как подешевел средний чек на отдых в этих странах в сентябре и в первой половине октября:

Китай — 35%; Турция — 15-25%; Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) — 2-23%; Таиланд — 3-13%.

Как отметили в Space Travel, в настоящее время отели ОАЭ либо оставили цены 2023 года, либо снижают их по спецпредложениям, а перевозка в долларах подешевела по сравнению с предыдущим годом.

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При этом в АТОР дополнили, что на массовых пляжных направлениях осеннее снижение цен по сравнению с летними будет заметнее всего в начале октября.

Ранее сообщалось, что Турция и Египет оказались самыми безопасными странами для российских туристов. Об этом свидетельствует статистика страховой компании ЕВРОИНС, которую привели в АТОР.