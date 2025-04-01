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Эксперты назвали самые выгодные зарубежные направления для летнего отдыха

Эксперты назвали самые выгодные зарубежные направления для летнего отдыха

Для бюджетных путешествий стоит рассмотреть Турцию и Египет.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина порекомендовала Турцию, Египет, Таиланд и Хайнань для бюджетного летнего отдыха.

Она отметила, что в Турции большой выбор отелей, туры на двоих на 7 ночей в июне стоят от 107 тыс. руб. (4 звезды) и от 126,6 тыс. руб. (5 звезд). В Египте бронирование аналогичного тура обойдется от 121,8 тыс. руб. (4 звезды) и от 138,9 тыс. руб. (5 звезд), но летом там бывает очень жарко.

Для поездки в Таиланд цены начинаются от 121,7 тыс. руб. (3 звезды) до 134,5 тыс. руб. (5 звезд); рекомендуется выбирать курорт и исследовать острова самостоятельно. На безвизовом китайском Хайнане можно отдохнуть за 105 тыс. руб. (4 звезды) и 110,4 тыс. руб. (5 звезд), но лето там сопровождается дождями и волнами.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что шри-ланкийские отели подготовили заманчивые предложения для российских туристов на майские праздники 2025 года.

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